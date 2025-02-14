مباراتان في انطلاق الجولة الثانية بكأس إعمار للبولو



تتواصل غداً السبت منافسات بطولة كأس إعمار 2025 للغولف بإقامة مباراتين لحساب الجولة الثانية للبطولة، التي تشهد مشاركة 7 فرق بتصنيف 12 جول لكل فريق، تتنافس للفوز بكأس البطولة الأغلى، حيث تم رصد 120 ألف درهم، حيث يحصل البطل على 80 ألف درهم، والوصيف يحصل على 40 ألف درهم، إضافة للجوائز القيمة التي تقدمها شركة إعمار العقارية، الراعي الرسمي للبطولة، التي تمتد حتى 22 فبراير الجاري.

وستكون البداية في الثانية عصراً بلقاء يجمع فريق «بن دري» بقيادة الأخوين محمد وراشد بن دري، بمواجهة فريق «نون» للبولو بقيادة راشد العبار، وينشد فريق «نون» تدشين مشواره في البطولة بالفوز على فريق «بن دري» العنيد بطل النسخة الماضية، وفي الوقت نفسه سيسعى فريق «بن دري» لتجاوز فريق «نون» صاحب الأرض والضيافة لمواصلة مسيرته الناجحة بفوزه في الجولة الأولى على فريق الباشا بقيادة حيدر جابشيه بنتيجة سبعة أهداف ونصف مقابل سبعة أهداف.

وفي الرابعة عصراً، تقام المباراة الثانية، التي تجمع بين فريق «إيه إم» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، بمواجهة فريق «إيكوتي» بقيادة أيدن الأحمد، وبالتأكيد ستسعى الشيخة علياء آل مكتوم إلى قيادة فريقها للفوز بآمال تعويض خسارة الفريق المفاجئة في بداية مشواره أمام فريق «لامار» بقيادة ريان الجاجي بنتيجة 6 أهداف مقابل 5 أهداف ونصف لفريق «إيه إم»، وفي الوقت ذاته يمنّي فريق «إيكوتي» نفسه بالفوز الأول له بالبطولة لتعويض خسارته الأولى أمام فريق «أبوظبي» بنتيجة تسعة أهداف مقابل ستة أهداف.