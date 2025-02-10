الإيرلندي شين برين بطل «دولية الشارقة الـ 25» لقفز الحواجز

توج الفارس الإيرلندي شين برين بلقب بطولة الشارقة الدولية الـ 25 لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، في ختام منافسات ثاني البطولات الدولية، التي ينظمها نادي الشارقة للفروسية، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، واشتملت البطولة على 21 منافسة، بمشاركة 225 فارساً وفارسة من 39 دولة حول العالم، شهد منافسات الختام الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وتوج الفائزين الدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية، وباتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين.

جاء فوز الفارس الإيرلندي شين برين بلقب الجائزة الكبرى للبطولة، في منافسة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، بحواجز155 سم، وتنافس فيها 35 فارساً وفارسة، ونجح 3 فرسان في إكماله دون خطأ، أولهم الفارس شين برين مع الجواد «سكارتين» في زمن 39.55 ثانية، كما أحرز البلجيكي عبد القادر سعيد المركز الأول في المنافسة التأهيلية الثانية للجائزة الكبرى، بحواجز 150 سم، وتنافس عليها 52 فارساً وفارسة، نجح منهم 8 فرسان في إكمال المرحلتين دون خطأ، وأفضلهم زمناً المتصدر البلجيكي عبد القادر سعيد مع الجواد «كلفارو»، وبزمن 24.11 ثانية، وفي منافسة المرحلتين، بحواجز 135 سم، بمشاركة 71 فارساً وفارسة، وعبر المرحلتين 17 فارساً دون خطأ، وبفارق التوقيت توج بالمركز الأول السوري أسامة الزبيبي مع الجواد «بي إي سي هوغو»، وبمنافسة المرحلتين برعاية كفالور، على حواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، سيطر فرسان الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى من بين 78 فارساً وفارسة، شاركوا في المنافسة، وأولهم محمد سعيد الغرير مع الفرس «كانيتي»، وبزمن 25.09 ثانية، كما أحرز سالم أحمد السويدي مع الفرس «آني اس أوف ذا لوو» الفوز في منافسة تجميع النقاط بالـ«جوكر»، بحواجز 135 سم، والحاجز الجوكر 145 سم، وتنافس فيها 96 فارساً وفارسة، وأنهى المهمة الفارس سالم السويدي، ونجح في تجميع كامل النقاط في زمن سريع نقله إلى الصدارة وبلغ 47.13 ثانية، وفي المنافسة الدولية لفئة الشباب، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، على حواجز 130 سم، تنافس 20 فارساً وفارسة، وأفضل زمن في التمايز سجله الكندي فارس عزوني مع الجواد «تورانو»، وبلغ 39.34 ثانية.

وتوج فارسنا الناشئ مبخوت عويضة الكربي بجائزة المركز الأول في المنافسة الدولية لفئة «الجونيورز»، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز 120 سم، وتنافس فيها 22 فارساً وفارسة، و5 منهم أكملوا التمايز دون خطأ، وفاز بالمركز الأول مبخوت عويضة الكربي على صهوة الفرس «هوليوود»، 26.40 ثانية، وأنهت خيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، مشاركاتها في منافسات نهائي الخيول الصغيرة من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وحازت خيول إسطبلات الشراع على الألقاب، بينما اكتسحت خيول الإمارات المراكز الستة الأولى في منافسة النهائي لخيول الست سنوات؛ بمواصفات الجولتين، على حواجز 125 سم، وتنافس فيها 18 خيلاً، ونالت لقب خيول الـ 6 سنوات الفرس «اس اس أودليا»، بقيادة علي حمد الكربي، في زمن 60.66 ثانية، وفي نهائي الخيول الصغيرة عمر 7 سنوات، من دول المجموعة السابعة، فازت خيول الإمارات بالمراكز الثلاثة الأولى، في منافسة النهائي بمواصفات الجولتين على حواجز 135 سم، وتنافس فيها 18 خيلاً، وتوجت باللقب الفرس «أرجنتينا دو كريسكر زد»، وتعود ملكيتها إلى إسطبلات الشراع، بقيادة حميد عبد الله المهيري، في زمن 49.13 ثانية.



