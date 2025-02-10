مراحل حاسمة في كأس دبي الذهبية للبولو 2025



حقق فريق غنتوت فوزاً غالياً على فريق الإمارات بالهدف الذهبي، بعد أن تعادلا في الأشواط الخمسة بنتيجة 9 مقابل 9 أهداف بعد مباراة مثيرة، وأهدر نجم الإمارات «لاكاو تيدور» فرصتين ثمينتين في الثواني الأخيرة من المباراة، ليهدي فريق غنتوت فرصة ذهبية للعب وقت إضافي، ليخطف فيه الهدف الذهبي 10 مقابل 9 أهداف، ويصبح أول فريق يحقق العلامة الكاملة فوزين من مباراتين، ويقطع نصف الطريق إلى النهائي. بهذه النتيجة أصبحت كأس دبي الذهبية للبولو 2025 أكثر قوة وسخونة، بعد أن اقترب موعد حسم التأهل في الجولة الثالثة «قبل الأخيرة»، غداً الأربعاء، وبعد غد الخميس.

وشهدت مباراة الإمارات وغنتوت ندية واضحة، حيث بادر غنتوت بالتقدم، ومع نهاية الشوط الأول أدرك الإمارات التعادل، وفي الشوط الثاني أحرز الفريقان هدفين، وفي الشوط الثالث تكرر التعادل بـ 4 أهداف لكل منهما، وفي الثانية الأخيرة يضيف غنتوت هدفه الخامس، وفي الشوط الرابع يتسع الفارق لصالح غنتوت إلى ثلاثة أهداف، قبل أن ينتهي الشوط بالتعادل 8 -8، كما شهد الشوط الخامس والأخير التعادل 9 مقابل 9 أهداف، ويحتكم الفريقان إلى وقت إضافي لفض الاشتباك، قبل أن يخطف غنتوت الهدف الذهبي، ويفوز باللقاء.

وفي اللقاء الثاني، الذي جمع بين جهانجيري وبنجاش، وشهد ندية بسبب خسارة الفريقين مباراتيهما الافتتاحية، وتعادل الفريقان ثلاث مرات خلال الأشواط الأربعة، قبل أن ينجح محمد جهانجيري في قيادة فريقه إلى الفوز المستحق في الشوط الخامس، منهياً المباراة بنتيجة سبعة أهداف مقابل خمسة أهداف، ليلحق بفرق «ذئاب دبي»، والحبتور والإمارات، ولكلٍ نقطتان.