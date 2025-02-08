الألماني ديفيد ويل أول المتأهلين لجائزة دولية الشارقة (25) لقفز الحواجز



فاز الفارس الألماني، ديفيد ويل، بجائزة المركز الأول في المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى في بطولة الشارقة الدولية بنسختها الـ25 لقفز الحواجز فئة الـ 3 نجوم، والتي أقيمت في ختام منافسات، أول من أمس، على أرضية الميدان الخارجي بنادي الشارقة للفروسية والسباق.

وجاءت المنافسة بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، برعاية لونجين وجائزتها بقيمة 28 ألفاً و200 يورو، بمشاركة 73 فارساً وفارسة، نجح منهم 16 في إكمال الجولة دون خطأ. وبفارق التوقيت توج بجائزة الصدارة الفارس الألماني، ديفيد ويل، مع الجواد «دياشو» (9 سنوات)، منهياً الجولة بزمن قدره 59.09 ثانية، وتوجت بجائزة المركز الثاني الفارسة البلجيكية سيلين شونبروت مع الفرس «ديسي دوس إمبرونس» (11 سنة) بزمن قدره 60.66 ثانية، فيما فاز بجائزة المركز الثالث الفارس الإماراتي عبد الله حميد المهيري مع الجواد «كونيغ» (13 سنة)، بعد أن أكمل الجولة في زمن قدره 60.97 ثانية.

وفي منافسة المرحلتين الخاصة برعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والتي صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 115 سم بمشاركة 71 فارساً وفارسة، أكمل المرحلتين دون خطأ 30 فارساً، و خطف الفوز الفارس السوري الشاب أسامة الزبيبي مع الفرس «سي اس اف داي دريمر» بزمن المرحلة الثانية 24.05 ثانية، وهو الفوز الثاني على التوالي من فئة الثلاث نجوم، فيما نال جائزة المركز الثاني الفارس الإماراتي الشاب عبد الله حمد الكربي مع الجواد «اس كيه اس أريزونا توب» بزمن قدره 24.21 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثالث الفارس الأردني محمد ناصر مع الفرس «كليوربلات»، منهياً المرحلة الثانية بزمن بلغ 24.60 ثانية.

وفي منافسة تجميع النقاط بـ(الجوكر) من فئة الثلاث نجوم، برعاية مستشفى الشارقة للخيول، بمشاركة 78 فارساً وفارسة، تمكن 20 فارساً في تجميع كامل النقاط (65) نقطة، ضمن الزمن المسموح على حواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، والحاجز الجوكر ارتفاعه 135 سم، وتوج بجائزة المركز الأول الفارس الإماراتي علي مفرج الكربي مع الفرس «ساغا دو لا روش» في زمن بلغ 47.08 ثانية، ونال جائزة المركز الثاني الفارس الإماراتي عبد الله حمد الكربي مع الجواد «اس كيه اس أريزونا توب» بزمن قدره 47.35 ثانية، بينما حصل على جائزة المركز الثالث الفارس الأردني محمد ناصر مع الفرس «كليوربلات» بزمن 49.89 ثانية.

وفي ثاني المنافسات الدولية لفئة الأشبال من جولة واحدة مع جولة للتمايز، برعاية اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بحواجز صمم مسارها بارتفاع 110 سم، وبمشاركة 26 فارساً وفارسة، صعد منهم 9 فرسان إلى جولة التمايز، وأكملها 6 فرسان دون خطأ، نال المركز الأول الفارس البحريني عبد الله نظام مع الفرس «كانسي» بزمن التمايز وقدره 28.62 ثانية، والثاني الفارس السوري زهير الزبيبي مع الفرس «سنو وايت» بزمن التمايز 29.95 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثالث الفارس الأردني زايد خلف مع الجواد «دي أكورد» بزمن التمايز 30.50 ثانية.

وتصدر الفارس الإماراتي الشاب سيف عويضة الكربي المنافسة الدولية الأولى لفئة الفرسان الشباب بمواصفات المرحلتين الخاصة، برعاية مصرف الشارقة الإسلامي، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، بمشاركة 20 فارساً وفارسة، أكمل 9 فرسان منهم المرحلتين دون خطأ، وبفارق التوقيت توّج الكربي بجائزة المركز الأول مع الجوا «دينكي توي زد» بزمن قدره 28.75 ثانية وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس الإماراتي الشاب الشيخ خالد سلطان خالد القاسمي، وأنهى المرحلة الثانية مع الجواد «إكساليبور 3» في زمن بلغ 29.73 ثانية. وتقام يوم غد على الميدان الخارجي بمركز الشارقة للفروسية منافستين دوليتين من فئة الثلاث نجوم، ونهائي خيول القفز الصغيرة عمر 6 و7 سنوات من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.