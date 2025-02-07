السوري أسامة الزبيبي يتصدر «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»



تصدر السوري أسامة الزبيبي على صهوة الجواد «بي إي سي هوغو»، منافسات الجولة الأولى في بطولة الشارقة الدولية الـ25 لقفز الحواجز، صباح أمس، بمواصفات الجولة الواحدة من فئة الثلاث نجوم، وبحواجز 130 سم، وتنافس فيها 92 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة 34 فارساً دون خطأ، وبفارق التوقيت توّج بجائزة المركز الأول الفارس أسامة الزبيبي، وأنهى الجولة في زمن 56.99 ثانية، والثاني عبدالرحمن أحمد الشرفا بصحبة الجواد «أروغيت تديار زد»، في زمن 61.78 ثانية، والثالث الإيراني فرهانغ صادقي مع الجواد «كويك إن ستيب» والزمن 62.73 ثانية.

والتقى الفرسان من فئة «الجونيورز» في منافسة دولية، وبحواجز 120 سم، وتنافس فيها 22 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين دون خطأ 7 فرسان، وتصدرهم مبخوت عويضة الكربي مع الفرس «هوليوود»، بزمن 20.97 ثانية، والثاني الأمريكية تالية منَجّد والفرس «كوايت فان كويكشوف»، في زمن 21.28 ثانية، والثالث الإيراني حسيني إسماعيلي والفرس «نيرفانا إي إس»، بزمن 21.80 ثانية.

وأقيمت منافسة دولية للفرسان الأشبال بحواجز 110 سم، وتنافس فيها 26 فارساً وفارسة، وأكمل 9 فرسان دون خطأ، واعتلى منصة التتويج الإيراني أمير حسين أنصاري، وتوّج بجائزة المركز الأول مع الفرس «غوود لاك»، بزمن 20.06 ثانية، والثانية الكندية سيتاريه صادقي والفرس «أليسيي»، بزمن 21.11 ثانية، والثالث السوري زهير الزبيبي والفرس «سنو وايت»، بزمن 21.64 ثانية.

وفي بطولة نهائي خيول القفز الصغيرة عمر 6 و7 سنوات أقيمت أولى منافسات النهائي للخيول الصغيرة عمر 6 سنوات على حواجز ارتفاعها 120 سم، وتنافس فيها 23 خيلاً، وأكملت 12 خيلاً دون خطأ، وتأجلت إلى الجولات القادمة إلى حين وقت هذا التناول، ما زال 20 خيلاً من خيول القفز الصغيرة عمر 7 سنوات تخوض أولى منافسات النهائي وسيتم ترحيل نتائجها ويعلن عنها بعد المنافسة الأخيرة.