7 فرق تشارك في كأس إعمار للبولو 2025



أعلنت شركة إعمار العقارية إقامة كأس إعمار للبولو 2025، في الفترة من 10 وحتى 23 فبراير الجاري، والذي يحتضن فعالياته نادي دبي لسباق الخيل والبولو، ويعد هذا الحدث واحداً من الأحداث الرياضية المهمة في المنطقة، لما يقدمه من جوائز مجزية للفرق المشاركة ويبلغ مجمل الجوائز 120 ألف درهم؛ يحصل البطل على 80 ألف درهم، في حين يحصل الوصيف على 40 ألف درهم.

وتشهد البطولة مشاركة 7 فرق وهي: أبوظبي، والباشا، وإيه إم، وابن دري، ونـون، وإكويتي، ولامار، ويمثلها نجوم اللعبة من الإمارات والدول العربية إلى جانب العديد من المحترفين الأجانب.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس بمقر النادي، وبحضور نايف بو حمدان، المدير العام لنادي دبي للبولو والفروسية وجان عزام مدير الفعاليات الفنية وسنتياغو السكرتير الفني لاتحاد الإمارات للبولو وممثلي الفرق المشاركة والعديد من المسؤولين والمهتمين باللعبة والبطولة.

دعم

وقال أحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية: البطولة ليست مجرد منافسة رياضية، بل هي أيضاً تجسيد للإرث الراسخ لرياضة البولو في منطقتنا، وتواصل «إعمـــار» دعم التميز الرياضي وتوفير تجارب لا مثيل لها للاعبين والمشجعين على حد سواء بتعزيز هذه البطولة المرموقة بجوائز مالية مجزية وتشكيلة من الفعاليات المتميزة.

وأعرب نايف بو حمدان، المدير العام لنادي دبي للبولو والفروسية، الجهوزية التامة لاستضافة الحدث المتميز قائـلاً: يسعدنا أن نرحب بعودة البطولة إلى ملاعبنا، إذ توفر هذه البطولة منصة استثنائية للفرق المحلية والإقليمية لاستعراض مهاراتها وإظهار براعتها، ونفخر بدعمنا البولو في المنطقة وبالتعاون مع شركائنا والمجتمع الأوسع للعبة.