«ذئاب دبي» و«بنجاش» في افتتاح كأس دبي الذهبية للبولو



تنطلق «كأس دبي الذهبية للبولو 2025» في الثانية من بعد ظهر اليوم الأربعاء، بلقاء فريق ذئاب دبي منافسه فريق بنجاش في افتتاح النسخة الجديدة من البطولة التي ستشهد مشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة محلياً ودولياً يمثلون 6 فرق وهي: فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي، وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وفريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش، وفريق «ذئاب دبي» بقيادة حبتور الحبتور، وفريق جهانجيري بقيادة محمد جهانجيري.

وأعرب محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية عن سعادته بانطلاقة الكأس، موجهاً الشكر إلى أندية الدولة والفرق المشاركة للإسهام في إنجاح أنشطة الاتحاد، ومتمنياً التوفيق للفرق المشاركة واللاعبين كافة.

على جانب آخر، تضم تشكيلة الفريقين في لقاء الافتتاح لاعبين على أعلى مستوى، فيضم فريق «ذئاب دبي» كلاً من: حبتور الحبتور، وفيليكس أسيان، وسنتياجو لابورد، وبنيامين بانيللو، فيما يضم فريق بنجاش كلاً من: حيدر بنجاش، وفريديكو بوتوبسكي، وجينارو رينجا، وتوماس لابورد.

كما تشهد البطولة اليوم مباراة لا تقل أهمية عن لقاء الافتتاح، عند الرابعة عصراً، وتجمع بين فريق الإمارات ومنافسه فريق الحبتور في مواجهة قوية، يسعى عبرها فريق الإمارات لتأكيد علو كعبه على منافسه، فيما يحاول «الحبتور» رد قيمته بعد خسارته في الكأس الفضية، ويضم فريق الإمارات كلاً من: سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وروزندو تيروجيوتار، ولوكاس مونتيفردي، وتيودور لاكاو، بينما يضم فريق الحبتور كلاً من: محمد الحبتور، وبراتولوم بايوجار، وخان يوريش، وباتوستا بايوجار.