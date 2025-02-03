المجموعة الإقليمية الـ«7» في «دولي الفروسية» تعتمد أجندة بطولات 2025

أكد سلطان اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، اعتماد أجندة البطولات والفعاليات المقررة في 2025، حرصاً على تنفيذ البرامج التطويرية في المجموعة، بما يتماشى مع الاستراتيجية المقررة التي تسهم في الارتقاء بالقدرات التنافسية للدول الأعضاء.

وقال على هامش انعقاد اجتماع المجموعة الإقليمية السابعة في مقرها بالشارقة عبر التواجد الفعلي و«الاتصال المرئي»، بحضور ستيفان الينبروك، رئيس لجنة قفز الحواجز في الاتحاد الدولي للفروسية، والدكتور إسماعيل شاكر، رئيس الاتحاد المصري للفروسية، ورؤساء اللجان في المجموعة الإقليمية السابعة، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء، اعتماد إقامة البطولة الآسيوية للفروسية لقفز الحواجز والقدرة والتحمل، والترويض، والتقاط الأوتاد، في تايلاند خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2025، والبطولة الآسيوية للشباب في البحرين من 22 إلى 31 أكتوبر 2025.

وأكد اليحيائي، أن الفعاليات المقررة تشمل بطولة التضامن الإسلامي بالمملكة العربية السعودية في منافستي قفز الحواجز والتقاط الأوتاد في نوفمبر، ونهائي المجموعة الإقليمية السابعة لقفز الحواجز للفئات العمرية في قطر من 26 إلى 29 نوفمبر، بالإضافة إلى البطولات التأهيلية لأولمبياد الشباب بإقامة 3 بطولات كحد أدنى في كل اتحاد خلال 2025.

وتوجه اليحيائي، بالشكر والتقدير إلى الاتحاد المصري للفروسية على التنظيم المميز لنهائي المجموعة السابعة للفئات العمرية 2024، والاتحاد القطري للفروسية على استضافة نهائي المجموعة السابعة للفئات العمرية، واستعراض عدد الخيول المشاركة منذ 2018، والوصول إلى الحد الأقصى لعدد 30 خيلاً في كل فئة، وعرض قوانين نهائي المجموعة السابعة لكل الفئات.

وكشف عن تنظيم دورات للتحكيم، وأخرى تطويرية في القدرة والتحمل، واعتماد الزيارات الميدانية، وإقامة ثلاث بطولات دولية للترويض في 2025، وحث الدول الأعضاء على تجهيز الفرسان للمشاركة في البطولة الآسيوية للفروسية 2025، والآسياد 2026، وتعزيز الاهتمام ببرامج الارتقاء بالفروسية، والاستفادة من البرامج المتاحة في الاتحاد الدولي.

وأثنى اليحيائي، على التفاعل الإيجابي من الدول الأعضاء في المجموعة مع كافة الفعاليات المقررة، وتقديم الاقتراحات البناءة والإيجابية لتطوير العمل، والحرص على تبني البرامج التي تسهم في الوصول إلى أفضل المستويات التنافسية العالمية، كما أشاد بالنجاح المميز للنسخة الأولى من بطولة المجموعة الإقليمية للقدرة والتحمل في قرية بوذيب العالمية بالختم، والمشاركة الكبيرة من فرسان الدول الأعضاء.