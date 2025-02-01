الإيرلندي بيندر بطل «لونجين 4» في بطولة الشارقة كأس الأمم لقفز الحواجز



أقيمت مساء الجمعة الماضية بالميدان الخارجي، منافسات لونجين في بطولة الشارقة كأس الأمم 2025 لقفز الحواجز، بجائزة بلغت قيمتها 28.200 يورو، وبمواصفات الجولة الواحدة من فئة الأربع نجوم بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافس فيها 43 فارساً وفارسة، وأكملها 15 فارساً دون خطأ، وتصدرهم الفارس الإيرلندي مايكل بيندر مع الفرس «اتش اتش اس فورشن»، منهياً الجولة في زمن سريع بلغ 57.90 ثانية، وحل ثانياً المغربي عبد الكبير مع الجواد «باكارات مينلجين» بالزمن 59.53 ثانية، وتوّج بجائزة بالمركز الثالث الفارس الألماني ديفيد ويل؛ المشارك رقم «8» مع الجواد «دريم ستار وان»، وبالزمن 63.70 ثانية.

4 نجوم

توّج الفارس الألماني ديفيد ويل مع الجواد «دريم ستار وان» بجائزة المركز الأول في منافسة الجولة الواحدة من فئة الأربع نجوم، برعاية كفالور بحواجز الـ145 سم، وتنافس فيها 38 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة 9 فرسان دون خطأ، والفارس الألماني ديفيد ويل؛ أنهى الجولة في زمن بلغ 64.75 ثانية وتوّج بجائزة المركز الثاني فارسنا الشاب عمر عبد العزيز المرزوقي مع «دبي دو هوز»، وأكمل الجولة في زمن بلغ 69.78 ثانية، والثالث فارسنا سالم أحمد السويدي مع الفرس «آني اس أوف ذا لو» وأكمل الجولة في زمن بلغ 70.25 ثانية.

فئة النجمة

في أولى منافسات ثالث أيام البطولة بميدان الصالة المغطاة، أقيمت منافسة دولية من فئة النجمة الواحدة، لتجميع النقاط بـ«الجوكر»، وبرعاية سنشرو الشارقة، بحواجز الـ120 سم، والحاجز الجوكر ارتفاعه 135 سم، وبمشاركة 123 فارساً وفارسة، وجمع 31 فارساً كامل النقاط «65» نقطة، وتوّج بالصدارة الفارس السوري ليث غريب مع الجواد «إيدلوايس»، في أسرع زمن وبلغ 47.06 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني مواطنه الفارس أسامة الزبيبي والفرس «كاشغيرل 8»، في زمن بلغ 49.58 ثانية، والمركز الثالث أحرزته الفارسة البريطانية شارلوت ويلكر والجواد «ماستربرايس»، والزمن 50.71 ثانية.

صدارة ليث

وتوّج الفارس السوري الشاب ليث غريب، بجائزة المركز الأول في ثاني منافسات البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة بحواجز بلغ ارتفاعها 115 سم، واجتذبت 127 فارساً وفارسة للمشاركة فيها، وعبر 53 فارساً جولتها دون خطأ، وأفضل زمن سجله الفارس المتصدر ليث غريب مع الجواد «إيدلوايس دي موبركس» وبلغ 50.40 ثانية، وتوّجت ثانية بجائزة المركز القبرصية آنا ليزا شيربانوفا والجواد «دايموند ليغ» والزمن 50.56 ثانية، والثالث اليوناني ديمتري ناتسيس والفرس «نيروسا»، وأنهى معها الجولة في زمن بلغ 50.84 ثانية.

الخيول الصغيرة

وفي البطولة الدولية لخيول القفز الصغيرة، أحرز الجواد «إيريل زد» بقيادة فارسنا حميد عبد الله المهيري، لقب الجولة التأهيلية لخيول القفز من دول المجموعة الإقليمية السابعة، وجاءت المنافسة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، برعاية مستشفى الشارقة للخيول، وصمم مسارها بحواجز تراوح ارتفاعها بين (120 ـ 130) سم حسب العمر، وتنافس فيها 22 خيلاً، وصعد إلى جولة التمايز 17 خيلاً، وأكملت التمايز دون خطأ 8 خيول، أولها الجواد «إيريل زد» وأنهى التميز في زمن بلغ 40.72 ثانية، وحازت جائزة المركز الثاني الفرس «فالدا دو هوز زد» بقيادة فارسنا عبد الله محمد المري، وبزمن التمايز 42.84 ثانية، والثالث الجواد «أوبورتنيتي» بقيادة الفارس الإيرلندي شين برين، وأنهى التميز في زمن بلغ 42.87 ثانية.

الأشبال

توّج فارسنا الشبل خالد أحمد خليفة مع الجواد «أورتيماك»، بصدارة نهائي تأهيل فئة الفرسان الأشبال، من دول المجموعة الإقليمية السابعة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز برعاية سنشرو الشارقة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 110 سم، وتنافس فيها 15 فارساً وفارسة، وصعد إلى التمايز 7 فرسان، وأكمل فارسنا من الإمارات التمايز دون خطأ، أولهما المتصدر خالد أحمد خليفة، وأكمل التمايز مع «أورتيماك» في زمن سريع بلغ 29.52 ثانية، والثاني حسان ماجد العواني والجواد «شارلي براون»، بزمن التمايز 34.97 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثالث الفارس الشبل العراقي حمزة الدليمي والفرس «لافلي فاين» وأنهى التمايز في زمن سريع بلغ 27.54 ثانية وبرصيد 4 نقاط جزاء.

الجونيور

وعاد فارسنا الناشئ صالح مفرج الكربي للتألق وأحرز صدارة منافسة نهائي تأهيلي فئة فرسان (الجونيورز)، برعاية تلفزيون الشارقة، وبمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، وتنافس فيها 19 فارساً وفارسة، ونجح منهم 9 فرسان في الانتقال إلى جولة التمايز، وأكملها 6 فرسان دون خطأ أيضاً، وبفارق التوقيت توّج فارسنا صالح الكربي بزمن التمايز 29.26 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس العراقي همام الدليمي والفرس «إلانيا»، وبزمن التميز 29.57 ثانية، والثالث فارسنا الناشئ علي مفرج الكربي مع الجواد «أير أوكرين» وبزمن التمايز 30.42 ثانية.