28 مارس موعد النسخة الجديدة من كأس دبي العالمي

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن موعد إقامة النسخة الجديدة من كأس دبي العالمي في دورته الـ 30، وذلك يوم 28 مارس 2026 على مضمار ميدان، وكشف النادي عن مواعيد موسم كرنفال دبي لسباقات الخيل 2025-2026، والذي ينطلق يوم الجمعة 7 نوفمبر المقبل، ويستمر حتى السبت 28 مارس 2026، موعد إقامة النسخة الثلاثين من كأس دبي العالمي في مضمار ميدان.

ويشهد الموسم 17 أمسية، من بينها أربع أمسيات رئيسية: «فستيف فرايداي» في 19 ديسمبر، و«فاشن فرايداي» في 23 يناير، و«الإمارات سوبر ساترداي» في 28 فبراير، وصولاً إلى الأمسية الختامية الكبرى، كأس دبي العالمي، يوم 28 مارس.