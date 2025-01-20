خيول «ياس للسباقات» تواصل التفوق في مضمار العين



تابعت خيول «ياس للسباقات» تفوقها في مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وتصدرت المشهد في السباق السادس بتتويجها بثنائية مبهرة، بدأها الجواد «ساري» بإشراف ماجد الجهوري، وتحت قيادة سيلفستر دي سوسا، بفوزه بلقب الشوط الثالث للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1800 متر «تكافؤ»، قطعها الجواد البطل في زمن قدره 2:05:07 دقيقة بفارق طول عن صاحب المركز الثاني، وأكمل الجواد «رامز الوثبة» بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جوليس موبيان الثنائية باكتساحه المنافسين بفارق 13 طولاً في الشوط الرابع، المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، لمسافة 1600 متر، ليتوج باللقب قاطعاً المسافة في 1:51: 68 دقيقة.

وتفوقت الفرس «ألق» لإسطبلات الريف، بإشراف جابر بيطار، وقيادة راي داوسون، على نفسها في سباقات السرعة لمسافة 1000 متر، «تكافؤ» بالشوط التاسع والأخير بالأمسية والمخصص للخيول العربية الأصيلة لتظفر باللقب، بعدما قطعت مسافة السباق في زمن قدره 1:06:40 دقيقة، لتتصدر بفارق 5 أطوال عن أقرب الملاحقين.

كان المضمار العيناوي أقام، أول من أمس، سباقه السادس بالموسم الحالي، بمشاركة 128 من الخيول العربية الأصيلة، والتي تنافست على جوائز، بلغت قيمتها الإجمالية 535 ألف درهم، وتوج الفائزين كل من محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة المشرف العام على السباقات، وسعيد المهيري، مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، كما تابع السباق حشد كبير من جمهور سباقات الخيول.

الشوط الرئيس

وتوج الجواد «الليث» لـ«الرحماني للسباقات» بلقب الشوط السابع والرئيس في الأمسية، المخصص للخيول العربية الأصيلة «حسب العمر والنتائج»، لمسافة السرعة 1000 متر، وتفوق الجواد صاحب السنوات الست، ليقطع مسافة السباق في 1.05.02 دقيقة، وبفارق 1.08 طول عن ملاحقه المباشر.

وفي افتتاحية حفل الأمسية خطف الجواد «أيه أف أسياف» لمحمد مصبح محمد المزروعي، بإشراف قيس عبود وقيادة بيرناردو بينيرو، لقب الشوط الأول لمسافة 2000 متر، فيما انتزع الجواد «حوافز» للمالك والمدرب سالم المرر، وقيادة بيرناردو بينيرو، كأس الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، وفاز المهر «أيه أس فواز» لمزرعة العين، بإشراف ماسيج كاسبر زياك وقيادة بيرناردو بينيرو، بلقب الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، لمسافة 1600، ونجح الجواد «مونت حرير» لجلال البوسعيدي، بإشراف محمد المحروقي، وقيادة عبدالعزيز البلوشي، في الظفر بكأس الشوط السادس لمسافة 1600 متر «تكافؤ».

وفاز الجواد «أطراش» لسلطان الدرمكي، بإشراف محمد الشامسي، وقيادة سيلفستر دي سوسا، بكأس الشوط الثامن، لمسافة السرعة 1000 متر«تكافؤ»، وهذا هو الفوز الثاني للفارس في الأمسية.