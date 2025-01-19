الهدف الذهبي يرجح كفة حبتور الحبتور في تأهيلي كأس دبي للبولو



وسط حضور جماهيري كبير، ضمن منافسات سلسلة كأس دبي الذهبية، شهدت ملاعب نادي ومنتجع الحبتور لبولو والفروسية مباراتين في الدور التأهيلي لكأس دبي الفضية «20 هانديكاب»، بمشاركة 5 فرق، يمثلها نجوم اللعبة، حيث جمعت المباراة الأولى بين فريقي محمد الحبتور وحبتور الحبتور، وبعد منافسات مثيرة طوال الأشواط الخمسة الرئيسية حقق الفريقان تعادلاً مثيراً بسبعة أهداف لكل منهما، ليحتكما إلى الهدف الذهبي في الشوط السادس «الإضافي»، ليخطف فريق حبتور الحبتور فوزاً ثميناً ليتصدر البطولة، ويقترب من التأهل إلى الدور التالي.

وفي المباراة الثانية بين فريقي بنجاش، بقيادة حيدر بنجاش وغنتوت، بقيادة ناصر الشامسي، وبرغم قوة الفريقين فقد عمقت المباراة جراح فريق بنجاش بخسارته مباراته الثانية، بعد أن كشر فريق غنتوت عن أنيابه، وفاز بنتيجة تسعة أهداف مقابل سبعة أهداف ونصف.

عل جانب آخر تستأنف الكأس الفضية، غداً الثلاثاء، منافساتها، بمباراتين تجمع الأولى بين فريقي غنتوت وذئاب دبي، بينما تجمع المباراة الثانية بين فريقي الإمارات، بقيادة سمو الشيح ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم مع فريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور.