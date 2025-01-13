كأس دبي الفضية للبولو تنطلق غداً بمشاركة 5 فرق

دبي – فائز بجبوج

أكدت اللجنة المنظمة العليا لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية أن عشاق البولو في الإمارات والمنطقة والعالم ينتظرون بشغف انطلاقه بطولة كأس دبي الفضية 2025، التي اكتسبت سمعة ومكانة دولة كبيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقدته اللجنة المنظمة العليا للبطولة بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو، وسنتياغو توريغيتار، مدير البطولة المدير الفني لاتحاد الإمارات للبولو.

ووجه سعيد حارب التهنئة إلى محمد الحبتور، بمناسبة انطلاقة الكأس الفضية، معرباً عن سعادته بالوجود في هذا المؤتمر، وأشار حارب إلى أن دبي تستضيف نحو 450 حدثاً رياضياً مختلفاً، وبينها رياضات تشكل علامات فارقة، منها البولو، ونحن في مجلس دبي ندعم هذه الرياضة فنياً، لأنها تضم أبرز نجوم العالم، وتتسم بدقة وروعة التنظيم وقد لمسنا هذا عن قرب، وأثلج صدورنا أمام ضيوف الإمارات، خاصة أن اتحاد البولو مقبل على استضافة أحداث عالمية، مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد البولو، والتي تعكس انتشار اللعبة والتطور المنشود.

ورحب محمد الحبتور بسعيد محمد حارب، منوهاً بالرعاية والدعم اللذين تحظى بهما البطولة من المجلس، مشيراً إلى أن هذه هي النسخة الخامسة عشرة، وتحظى بمشاركة خمسة فرق هي الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وغنتوت بقيادة ناصر الشامسي، والحبتور بقيادة محمد الحبتور، وبنجاش بقيادة حيدر بنجاش، وذئاب دبي، بقيادة حبتور الحبتور و«بهانديكاب 20 جول»، وهو ما يترجم المستوى العالي، الذي وصلت إليه اللعبة وقدرتها على جذب كوكبة من أبرز لاعبي العالم، كما أن البطولة تشهد مشاركة عدة أجيال، حيث أشارك أنا وأبنائي وأحفادي.

وبعد القرعة تقرر أن يشهد اليوم الافتتاحي مباراتين، تقام الأولى في الثانية من بعد ظهر يوم غد، وتجمع بين الحبتور وبنجاش، فيما تقام المباراة الثانية في الرابعة عصراً، وتجمع بين فريقي الإمارات وذئاب دبي.

وعقب إجراء القرعة قال محمد الحبتور، إن القرعة جاءت متوازنة، معرباً عن أمله بأن توفق جميع الفرق المشاركة في تقديم عروض، تجسد ما وصلت إليه رياضة البولو الإماراتية من مكانة على الصعيد العالمي.