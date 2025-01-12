الهلال الأحمر يحتفظ بكأس غنتوت الخيري للبولو

البيان

احتفظ فريق الهلال الأحمر للبولو بكأس المهرجان الخيري المجتمعي السنوي، الذي نظمه نادي غنتوت، أول من أمس، بملعب سلطان بن زايد، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك دعماً لمشاريع هيئة الهلال الأحمر الإماراتية والمخصصة لقسم الأيتام، ضمن سلسلة المبادرات الخيرية الإنسانية، التي ظل يطلقها النادي على مدار الموسم.

وجاء احتفاظ فريق الهلال الأحمر باللقب الذهبي بفوزه على فريق غنتوت بولو بخمسة أهداف مقابل أربعة، بعد لقاء قوي وأداء متميز من الفريقين، وشهد المهرجان الخيري العديد من الفقرات الترفيهية الرائعة، التي خصصت للأطفال، بجانب المبادرات المجتمعية للعائلات، وفي ختام الاحتفالية تم تسليم شيك النادي المادي لجمعية الهلال الأحمر بناء على توجيهات سمو رئيس النادي، وتكريم الفائزين بالهدايا التذكارية، وذلك بحضور سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، وخالد سعيد المرزوقي، العضو المنتدب المدير التنفيذي للنادي، بحضور عدد من ممثلي جمعية الهلال الأحمر.

من جانبه أشاد سعيد بن حوفان المنصوري بدعم وتوجيهات ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان للفعاليات المجتمعية الخيرية، التي يحرص النادي على تنظيمها، وفي مقدمتها مهرجان هيئة الهلال الأحمر الخيري، والبولو الوردي، ويوم الأمل للبولو ترجمة لرسالتها الإنسانية النبيلة، شاكراً كل المشاركين في الفعالية، مثمناً جهود اللجنة المنظمة والمستوى، الذي قدمه اللاعبون في المباراة الخيرية.