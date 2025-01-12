كأس دبي الفضية للبولو في مؤتمر صحافي غداً

فائز بجبوج

أعلن محمد الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، عن إقامة مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل إقامة بطولة كأس دبي الفضية 2025 بنسختها الخامسة عشرة ذات التصنيف الهاينديكاب 20 جول، في العاشرة صباح غد الاثنين في قاعة أبجر بمنتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية، التي تمثل بداية سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو. وسيتم خلال المؤتمر إجراء مراسم القرعة التي تعد واحدة من أرقى وأقوى البطولات التي يتضمنها موسم الحبتور للبولو خلال الموسم 2024-2025، والمقرر انطلاقها الأربعاء المقبل حتى الأول من فبراير 2025.

وأكد محمد الحبتور أن هذه البطولة سنحتفل بنسختها الـ15 بمشاركة نخبة من نجوم اللعبة المواطنين والمقيمين ومن الدول الخليجية والعربية يمثلون 5 فرق، هي: الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والحبتور بقيادة محمد الحبتور، وغنتوت بقيادة ناصر الشامسي، وذئاب دبي بقيادة الشاب حبتور الحبتور، وبنجاش بقيادة حيدر بنجاش.