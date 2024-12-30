5.5 ملايين درهم قيمة مبيعات آخر مزاد لمربط دبي في 2024



نظم مربط دبي للخيول العربية محطة جديدة من مزاداته العالمية، للراغبين في اقتناء أجمل وأجود الخيول العربية الأصيلة المنتجة في أفضل مزرعة للإنتاج في العالم، من خلال تنظيمه المزاد الأحدث الذي أقيم في الساحة الخارجية الخضراء بمربط دبي السبت الماضي، والذي شهد إقبالاً كبيراً من المربين والملاك من مختلف دول الشرق الأوسط، وتمكن عدد من المزايدين على المزاد الذي ضم 35 خيلاً من الظفر بكوكبة من الإنتاج المتميز من الأعمدة الإنتاجية للمربط، وهي خيول واعدة على غرار تلك التي بيعت في مزادات سابقة وحققت نتائج قوية لا تزال حديث الأوساط العالمية كقيمة متقدمة تؤكد طفرة عالمية مجزية للمشاركين في وجهتها الخاصة. وقد كان من اللافت عرض عدد من الخيول المقرر مشاركتها في بطولات مقبلة وأقرب مواعيدها بطولة عجمان بعد أيام. كما تضمن المزاد المزايدة على شبوتبن؛ الأولى من أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر إف إيه إل رشيم وبلغت قيمتها 220 ألف درهم، والثانية من فحل الإنتاج العالمي الأحدث وصاحب الثلاثية الذهبية ببطولة العالم دي سراج وبلغت قيمتها 300 ألف درهم.

بلغ إجمالي مزاد دبي الأخير خمسة ملايين وخمسمائة ألف درهم، وبلغ سعر أغلى خيل في المزاد مليون درهم، في حين لم يتمكن المزايدون من اقتناء خيول عالية الجودة بلغت قيمة المدفوع في محاولة اقتنائها مليوناً وخمسمائة ألف درهم، ومليوناً وتسعمائة ألف درهم كما هو الحال مع المهرة دي غمرة بنت الفحل دي شخاط والفرس دي غالية، وكانت مزادات مربط دبي فرصة سانحة للاستفادة من أفضل الخيول المؤهلة للإنجاز وللإنتاج، حيث حرص العديد من الملاك على التوجه في مواعيد خاصة بنية وقرار اقتناء ما يتطلعون إليه من خيول يحفل بها مربط دبي في كل الأوقات.

ولمزادات مربط دبي سمعة وعلامة عالمية مضمونة النتائج؛ وقد تمكن المشترون من كل المزادات السابقة من تحقيق نتائج جيدة للغاية، وكان آخر الخيول المشتراة من آخر مزاد والمتوجة في بطولات دولية كبرى الفحل دي شجي لمالكه هجاس الهجلان الذي أحرز اللقب الذهبي في النسخة الرابعة من المعرض الدولي للخيل العربية في الدوحة 2024، والفرس دي فلة لمربط السالم التي نالت الوصافة الفضية بنفس البطولة.