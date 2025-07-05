هامبورج تحتضن المحطة السابعة من كأس رئيس الدولة للخيول العربية غداً

تواصل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة حضورها المميز في مضامير أوروبا، وذلك عندما يستضيف غدا مضمار هورنر رينبان في مدينة هامبورغ الألمانية، المحطة السابعة من سلسلة سباقات الكأس الغالية ضمن نسختها الثانية والثلاثين.

وتقام البطولة بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لتقديم الرعاية والإهتمام بالملاك والمربين في مختلف دول العالم، وتشجيعاً لهم على اقتناء وتربية الخيل العربي بما يحافظ على مكانته الأصيلة ورفعة شأنه عالمياً، جنبا إلى جنب مع السعي لتطوير صناعة سباقات الخيل العربي حول العالم.

ويقام السباق بحلّته الجديدة للمرة الأولى في مدينة هامبورغ، ضمن فعاليات ديربي ألمانيا التاريخي في نسخته رقم 156، انطلاقاً من حرص اللجنة العليا المنظمة على اختيار أهم المهرجانات والسباقات الكبرى التي تُنظَّم في أفضل المضامير، بهدف ترسيخ ريادة وإرث الخيل العربي بما يتناسب مع المكانة المرموقة لسباقات الكأس الغالية.

وتبلغ مسافة سباق الكأس 1600 مترا على الأرضية العشبية، بمشاركة أفضل مرابط الخيل في ألمانيا وأوروبا، ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبمجموع جوائز يبلغ 250 ألف يورو.

وتضم قائمة الخيول المشاركة نخبة مميزة من الخيول العربية، يتصدرها بطل محطة إيطاليا وممثل الإمارات الجواد "إتش إم الشاهين" من نسل (المرتجز × الشيحانة بنت منجز) للمالك هلال العلوي، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد جان فرانسوا، وقيادة الفارس كريستيان ديمورو.

كما تسجل الشقب ريسينغ حضوراً قوياً بمشاركة كل من "الوكرة" من نسل (تي إم فريد تكساس × ماجدة) بقيادة الفارس أوليفييه داندين، و"الزوير" من نسل (تي إم فريد تكساس × زينوبي) بقيادة الفارس فالح بوغنيم، تحت إشراف المدرب جان دي ميول، الذي سبق أن قاد لوسيل للفوز بلقب سباق محطة فرنسا.

كما تضم القائمة "الزير" من نسل (المأمون مونلو × أسماء الخالدية بنت عامر) للمالك محمد فهد العطية، بإشراف المدرب فرانسوا روهو، وقيادة الفارس أدري دي فريز، و"جعفر" من نسل (داحس × بديرة) للمالك أبوبكر صديق عبد الله قدورة، بإشراف فرانسوا روهو، وقيادة الفارس أوجستين ماداميه، و"بابيليون تي" من نسل (المرتجز × بايبا تي بنت جندل) للمالك والمدرب جيرارد زوتوليف، وقيادة الفارسة آنا فان دن تروست.

وقال سعادة مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: فخورون بمواصلة الحضور القوي في مضامير أوروبا، والتواجد في كرنفال تاريخي يحتضن ديربي ألمانيا، بما يسلط الضوء على مسيرة سباقات كأس رئيس الدولة ودورها الريادي في دعم خطط التقدم والازدهار للخيل العربي عالميا، مؤكدا أهمية المحطة الألمانية، في دعم الملاك والمربين ومرابط الخيول العربية في مختلف مضامير أوروبا.

وأوضح أن استمرارية أجندة سباقات الكأس الغالية في مضامير أوروبا تسهم في تعزيز الخطط الداعمة لتطوير منظومة سباقات الخيل العربي، واصفا محطة ألمانيا بأنها واحدة من أهم السباقات الكبرى، لما لها من حضور قوي وقيمة كبرى في سباقات الكأس الغالية حول العالم، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الحدث من نجاحات متواصلة، في ظل مشاركة نخبة مرابط الخيل العربي في سباق ألمانيا وباقي السباقات ضمن الأجندة السنوية.