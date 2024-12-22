سباق الخيول يُزين مهرجان ليوا الدولي 2025 غدًا



يشهد مهرجان ليوا الدولي 2025، غدًا، انطلاق سباق الخيول العربية الأصيلة في أجواء تراثية مميزة تجمع بين أصالة الماضي وتحديات الرياضة الحديثة، ويقام السباق على مضمار خاص بمنطقة تل مرعب، حيث يتنافس نخبة من الفرسان والخيول العربية الأصيلة في سباقين مثيرين وضمن الوجهة الشتوية الأمثل.

وينطلق الشوط الأول في تمام الساعة 3:30 عصراً لمسافة 2100 متر، بينما يبدأ الشوط الثاني عند الساعة 4:00 عصراً لمسافة 1400 متر. وتتميز هذه الأشواط بمهارة الفرسان وسرعة الخيول، مما يعد الجماهير بمنافسة مشوقة تعكس روح التحدي وجمال الخيول العربية.

ويعد سباق الخيول إحدى أبرز الفعاليات الرياضية في مهرجان ليوا الدولي، حيث يهدف إلى إبراز التراث الإماراتي وتعزيز مكانة رياضة الفروسية بين الشباب. ومن المتوقع أن يشهد السباق حضوراً جماهيرياً كبيراً للاستمتاع بالعروض الرياضية الرائعة في قلب الصحراء.

وتختتم الفعالية بتتويج الفائزين وسط أجواء احتفالية تعكس روح المهرجان، وتبرز التقاليد العريقة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهته، قال سلطان محمد المزروعي، عضو اللجنة المنظمة: «سباق الخيول العربية الأصيلة يُعدّ إحدى أبرز الفعاليات في مهرجان ليوا الدولي، حيث يجمع بين تراثنا العريق وروح المنافسة الحديثة، نسعى من خلال هذا الحدث إلى تسليط الضوء على رياضة الفروسية كجزء من هويتنا الوطنية، وتشجيع الأجيال الشابة على الاهتمام بها والمشاركة فيها».

وواصل المزروعي: «تنظيم السباق في منطقة تل مرعب يعكس التزامنا بتوفير بيئة استثنائية للفرسان والخيول، مع الالتزام بأعلى معايير التنظيم. نتوقع منافسة قوية وحضوراً جماهيرياً مميزاً يضفي على الحدث أجواء حماسية ومليئة بالإثارة».

وأضاف: «أدعو الجميع لحضور هذا السباق الرائع غداً، والاستمتاع بعروض رياضية وتراثية تعكس جمال وتاريخ رياضة الفروسية في دولتنا».

على جانب آخر، أعلن مهرجان ليوا الدولي، نتائج منافسات ليوا دريفت، حيث تُوج الروسي دينيس ميغال، بالمركز الأول في فئة الهواة، تلاه الروسي أناتولي شيرشرباك، في المركز الثاني، وحل السلفادوري محمد ناصر الحربلي، في المركز الثالث.

وفي فئة المحترفين، نجح محمد ناصر الحربلي، في تحقيق المركز الأول، تلاه الإماراتي محمد المنصوري، في المركز الثاني، والمصري كريم راشد في المركز الثالث.

وأقيمت المنافسة على مدار يومين على حلبة الاستعراض في منطقة مرعب، حيث خاض المشاركون تصفيات تأهيل الأفضل إلى النهائيات، ومن ثم الاستعراضات النهائية المثيرة ومناورات السائقين في التحكم بالمركبات. وتعد هذه الفعالية من أبرز محطات المهرجان، حيث جذبت نخبة من أبطال الدريفت من دول العالم.