"مربط دبي" يطلق مزاده العالمي 28 ديسمبر

أعلن مربط دبي للخيول العربية عن إقامة مزاده العالمي يوم 28 ديسمبر الجاري في مقره بدبي، وعبر وسائل الاتصال المرئي عن بعد، بمشاركة 35 خيلا من أنقى السلالات الأصيلة في المربط.

كما يتضمن المزاد شبوتين الأولى من إنتاج بطل الإنتاج العالمي "إف إيه ال رشيم"، والحائزة على جائزة الأفضل عالميا سبع مرات على التوالي، والثانية من البطل العالمي " دي سراج"، المتوج ببطولة العالم ثلاث مرات.

وكانت النسخة الماضية من المزاد قد سجلت بيع شبوة تجاوزت قيمتها 100 ألف دولار، وهي للفحل دي "شهار".

وباع المربط في مزاد كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة بويضة للفرس العالمية المنتجة للعديد من الأبطال " إف تي شيلا" بمبلغ 3 ملايين و200 ألف ريال قطري، وهو أعلى سعر بيع لبويضة من الأفراس العربية الأصيلة في العالم.