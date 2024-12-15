المهر «أم زد أديب» يتألق بمهرجان الشارقة كلباء السادس للجواد العربي

سطر المهر «أم زد أديب» حضوراً قوياً بفوزه بالمركز الأول بالشوط الخامس وبقسمه الثاني المخصص للمهور بعمر سنتين بحصوله على 92 نقطة، جاء ذلك بختام اليوم الثاني لمهرجان الشارقة كلباء السادس للجواد العربي، الذي انطلق الجمعة الماضي على شاطئ كورنيش مدينة كلباء، وخصص المهرجان للمهور والمهرات بعمر سنة حتى ثلاث سنوات.

شهد عروض اليوم الثاني الشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، والشيخ عبدالله بن محمد علي آل ثاني، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان محمد اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وراشد سيف الزعابي، نائب مدير مهرجان الشارقة كلباء للفروسية، وعبدالعزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول، والدكتور أحمد سعيد المزروعي، مدير بلدية مدينة كلباء، والعديد من المسؤولين.

من جانبه، وجه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي جزيل الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعمه ورعايته لفروسية الآباء والأجداد، مؤكداً أن توجيهات سموه بإقامة المهرجان في كلباء تجسد رؤية سموه بأهمية نشر هذه الرياضة والترويج لمسابقات وبطولات جمال الخيل العربي في مختلف مناطق الدولة، معرباً عن سعادته بإقامة هذا المهرجان، وخاصة بتخصيصه للمهرات والمهور صغار السن، مثمناً المشاركة الكبيرة من هذه الخيول، إضافة للحضور الكبير من الملاك ومربي الخيول وحتى عشاق رياضة الآباء والأجداد.

نتائج

وضمن نتائج المنافسات، تصدرت المهرة «الأيام خوالي» من إسطبلات الأيام منافسات الشوط الثالث المخصص للمهرات بعمر 3 سنوات وبقسمه الأول 91.60 نقطة، وحلت ثانية «إم كي نفرتيتي» 91.20 نقطة، والثالثة «أس كيو سلطانة» 91.20 نقطة.

وفي منافسات القسم الثاني فازت بالمركز الأول «إ.س.ميزان» 91.70 نقطة، وحلت ثانية «مرايا سمجد» 91.60 نقطة، والثالثة «دي آسرة» 91.50 نقطة، وحصد المهر «أ ل أ سنجار» 91.40 نقطة المركز الأول في القسم الأول بالشوط الرابع المخصص للمهور بعمر سنة واحدة، وحل ثانياً «إ. س. جابر» 91.20 نقطة، والثالث «قناص الهواجر» 90.60 نقطة.

وظفر المهر «رماح البداير» 91.90 نقطة بصدارة القسم الثاني، وحل ثانياً «إم كي أمير» 91.50 نقطة، والثالث «ساري بي إتش إم» 91.40 نقطة.

ونجح المهر «إي. أس. ابريز» في حصوله على المركز الأول 91.20 نقطة بالقسم الثالث، وحل ثانياً «برسيوس فيتوريو اس دي» 90.90 نقطة، والثالث «مازن المنهل» 90.30 نقطة. وحصد المهر «كحيل الريماس» 90.80 نقطة المركز الأول في القسم الأول بالشوط الخامس، المخصص للمهور بعمر سنتين، وحل ثانياً «مزيان السديم» 90.40 نقطة، والثالث «طوقان» 90.00 نقطة.

وظفر المهر «أم زد أديب» 92.00 نقطة بصدارة القسم الثاني، وحل ثانياً «أبسم الريماس» 91.50 نقطة، والثالث «شامس الهواجر» 91.00 نقطة. ونجح المهر «غالي الباهية» 90.60 نقطة في الحصول على صدارة القسم الثالث، وحل ثانياً «الأريام عجيب» 90.60 نقطة، والثالث «سنيار الباهية» 90.50 نقطة.