سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية ينطلق غداً في أبوظبي

يستضيف مضمار أبوظبي للسباق غداً ، النسخة الـ 32 من كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

وقال المهندس علي الشيبة، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ومضمار أبوظبي للسباق، إن كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ستشهد غداً منافسة قوية بين نخبة الخيول والفرسان من داخل الدولة وخارجها.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن النسخة الحالية استثنائية في المحطة الختامية لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة حول العالم، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى اللجنة العليا المنظمة، على اختيار مضمار نادي أبوظبي للسباق لاستضافة الحدث، ومؤكدا جاهزية المضمار لاستقبال نخبة الخيول والفرسان والمدربين من جميع أنحاء العالم.

وتتضمن الأمسية 7 أشواط، من بينها شوطين لكأس رئيس الدولة للخيول العربية والخيول المهجنة الأصيلة.

ويستقطب السباق نخبة من الفرسان والخيول العربية الأصيلة والمهجنة الأصيلة، للتنافس على إجمالي الجوائز البالغة 10.8 مليون درهم.

ويقام سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في الشوط السابع والأخير لمسافة 2200 متر "الفئة الأولى" وتبلغ قيمة جوائزه 8 ملايين درهم، ويشهد الشوط السادس سباق كأس رئيس الدولة للخيول المهجنة لمسافة 1400 متر، بمشاركة 11 خيلاً، ويبلغ إجمالي جوائزه مليون درهم.

وتفتتح الأمسية بسباق نادي أبوظبي لمسافة 1400 متر، بمشاركة 16 خيلاً، بينما يشهد سباق ياس للسرعة مشاركة 14 خيلاً في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر.

وتتنافس 12 خيلاً في الشوط الثالث على لقب سباق الوثبة للميل، ويشهد الشوط الرابع النسخة الأولى من سباق "بريدرز كب" الإمارات لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلاً، بينما يشهد الشوط الخامس منافسة قوية على لقب "ديربي أبوظبي" لمسافة 2200 متر، بمشاركة 15 خيلاً.