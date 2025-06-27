«دايموند رين» و«شارلوت ويب» في اختبار «هوبينغز ستيكس»

تخوض المهرة «دايموند رين» لجودلفين اختباراً جديداً في سباق هوبينغز ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 2000 متر المخصص للمهرات على مضمار نيوكاسل في المملكة المتحدة، ويضم السباق أيضاً «شارلوت ويب» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف سايمون وإيد كريسفورد.

وتستأنف مهرة جودلفين «دايموند رين» ابنة «شمردل» مشاركاتها بعد أن استهلت مسيرتها بطريقة واعدة في مايو الماضي، حيث حققت الفوز في أول ظهور لها على مضمار أسكوت، قبل أن تسجل فوزاً حاسماً بسباق ليستد على مضمار نيوبري.

وعند انتقالها إلى مستوى الفئة الثانية عبر سباق «ريبيلزديل ستيكس» في مهرجان رويال أسكوت، لم تتأقلم «دايموند رين» مع الأرضية الجافة، وشاركت مرة أخرى فقط في سن الثلاث سنوات في سباق ليستد على مضمار دونكاستر، قبل أن تسجل «دايموند رين» عودة قوية هذا الموسم بمضمار هايدوك بارك في مايو، عندما استعادت توازنها وتفوقت على «رنينغ ليون» الفائزة بسباق الفئة الثانية، بفارق نحو طولين، في سباق هِدج أوف أوك ستيكس.

وقال المدرب شارلي أبلبي الذي يشرف على تدريب مهرة جودلفين، إن «دايموند رين» تدخل السباق عقب فوز جيد في مضمار هايدوك، وتطورت بشكل واضح بعد مشاركتها الأولى هذا الموسم، وظروف السباق في نيوكاسل تناسبها، وتبدو المرشحة الجديرة بالفوز.