المهيري بطلاً لجائزة لونجين الكبرى لبطولة الشارقة كلباء الدولية لقفز الحواجز 3

توّج الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق الفارس حميد عبد الله المهيري على صهوة الجواد "فونستي في دي هيفنك" - 10 سنوات - والمملوك لإسطبلات الشراع بجائزة منافسة لونجين الكبرى في بطولة الشارقة كلباء الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم.

تم تنظيم البطولة ضمن مهرجان الشارقة كلباء السادس للفروسية بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق وبرعاية لونجين والمروان خلال الفترة من 5 ـ 8 ديسمبر الحالي على شاطىء كلباء مشتملة على 10 منافسات جميعها من فئة الثلاث نجوم.

حضر فعاليات البطولة ومراسم التتويج سعادة سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق وراشد سيف الزعابي مدير مهرجان الشارقة كلباء للفروسية وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين.

وقال الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي إن بطولة الشارقة كلباء أصبحت بتصنيفها الدولي الجديد أكثر تميّزاً بتنظيمها وموقعها وتوقيتها والشكر لكل الجهات الراعية وجميع اللجان التي أسهمت في تحقيق نجاح البطولة التي نظمت بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالإهتمام بجميع الأنشطة الرياضية والفروسية بصفة خاصة والعمل على انتشارها.

وأضاف أنه وفق توجيهات سموه سيقام مهرجان الشارقة كلباء للفروسية العام المقبل على مدى 10 أيام ويتضمن قفز الحواجز والترويض “الدريساج” وجمال الخيل العربي.

وأقيمت اليوم منافسة جائزة لونجين الكبرى للبطولة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز وللمرة الأولى يصمم مسلك لقفز الحواجز على شاطىء كلباء بحواجز يبلغ ارتفاعها 150 سم تنافس فيها 24 فارساً على جوائز بلغ مجموعها 56.800 يورو وأكمل الجولة الرئيسة 4 فرسان دون خطأ وتجدد بينهم التنافس في جولة للتمايز ونجح فارسان في إكماله دون خطأ أولهما فارس نادي الشارقة للفروسية والسباق الشاب حميد عبد الله المهيري بصحبة الجواد "فونستي في دي هيفنك" وأكمل التمايز في زمن سريع بلغ 38.53 ثانية وتوّج بلقب البطولة.

وتوّجت بجائزة المركز الثاني الفارسة الأمريكية ماجي هيل والجواد "إلمغاردنس داكوتا" وأكملت التمايز في زمن بلغ 44.21 ثانية ونال جائزة المركز الثالث الفارس البلجيكي كونستانت فا بيشن والجواد "إسيدور فا دو هيل" وأكمل جولة التميز في 39.36 ثانية وبرصيد 4 نقاط جزاء.

وتواصلت المنافسات في يوم الختام بمنافسة المرحلتين على حواجز الـ135 سم وتنافس فيها 31 فارساً وفارسة وأكمل 14 فارساً المرحلتين دون خطأ وتصدرهم الفارس الشاب محمد حمد الكربي مع الجواد "فوس" بزمن المرحلة الثانية 22.54 ثانية وتوج بجائزة المركز الثاني فارسنا محمد شافي الرميثي والفرس "كارامبا" والزمن 23.33 ثانية ونال جائزة المركز الثالث الفارس المصري المتألق عمرو جمال محمد مع الجواد "زازو زد" وأنهى المرحلة الثانية في زمن منافس بلغ 23.93 ثانية.

وأقيمت المنافسة قبل الأخيرة بمواصفات المرحلتين ولكن هذه المرة على حواجز بلغ ارتفاعها 140 سم وتنافس فيها 24 فارساً وفارسة وعبر 9 فرسان منهم المرحلتين دون خطأ، وجاءت الغلبة لفارستين من بريطانيا أحرزتا المركزين الأول والثاني الأول أحرزته الفارسة كاتي سبيلر مع الفرس "بي ألكنتارا" والزمن 26.41 ثانية والثاني وظفرت به الفارسة ليلي آتوود والفرس "كلفاروس أب تو ديت" والزمن 28.15 ثانية والمركز الثالث جاء من نصيب الفارس سالم خميس السويدي مع الفرس “كيمبرلي 23” منهيا المرحلة الثنية في زمن بلغ 28.42 ثانية.

وبمواصفات الجولة الواحدة على حواجز بلغ ارتفاعها 145 سم أقيمت مساء أمس المنافسة التأهيلية لجائزة لونجين الكبرى وشهدت استعراضات ساخنة بين 44 فارساً وفارسة نجح 12 منهم في تحقيق أمل العبور إلى منافسة الجائزة الكبرى دون خطأ و" بفارق التوقيت انتزع الصدارة وتوّج بجائزتها الفارس البلجيكي كونستانت فان باشن والفرس "دياز دي ثوت" - 11 سنة - وأنهى الجولة في زمن بلغ 60.04 ثانية وتوّج بجائزة المركز الثاني فارس نادي الشارقة للفروسية والسباق الشاب الأولمبي عمر عبد العزيز المرزوقي بصحبة الجواد "شاكو بي" - 10 سنوات - وهو من خيول القفز باسطبلات الشراع وتوّج بجائزة المركز الثالث الفارس المتصدر البلجيكي كونستانت فان باشن مع الجواد "إسيدور فان دو هيل" وأنهى معه الجولة في زمن 62.02 ثانية.

وحقق الشقيقان الفارس الناشىء علي مفرج الكربي على صهوة الجواد "أير أوكرين" - 20 سنة - والفارس الشبل صالح مفرج الكربي على صهوة الفرس "اسبريسو" - 15 سنة - من خيول القفز بنادي الشارقة للفروسية مفاجأة ختام منافسات أمس بمواصفات المرحلتين على حواجز بلغ ارتفاعها 120 سم وحازا جائزة المركز الأول والثاني على التوالي وتوّج بجائزة المركز الثالث الفارس المصري عمرو جمال محمد مع الجواد "كوريولان دو لاوير" - 12 سنة -.