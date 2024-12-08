المهرة "آر بي ماليكسيس" تحرز لقب الجولة الأمريكية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية

أحرزت المهرة “آر بي ماليكسيس“ لقب الجولة الـ15 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت في مضمار "جلف ستريم بارك" في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية أمس “السبت”، ضمن منافسات النسخة الـ"31" للكأس الغالية.

وحققت الجولة الأمريكية الختامية للسباقات الخارجية الدولية للكأس نجاحات كبيرة وأصداء عالمية واسعة جسدت مسيرتها التاريخية العريقة، حيث واصلت سباقاتها تأكيد مكانتها المرموقة وسمعتها الرائدة في أعرق السباقات العالمية.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في إطار الخطط المعتمدة لتطوير سباقات الخيل العربية، ودعم الملاك والمربين حول العالم وتعزيز تربية واقتناء الخيول العربية، للحفاظ على الإرث الأصيل.

وتمكنت المهرة “آر بي ماليكسيس “ المنحدرة من نسل ” المرتجز x ريتش كينكجا بنت تي اتش ريتشي” بإشراف المدرب جيرنستو توريس، وقيادة الفارس اناردس رودريجيز من الفوز بسباق الكأس ببراعة وأداء مميز، فبرغم تأخر انطلاقتها في منعطف النهاية، الا أنها عادت في الأمتار الأخيرة لتثبت للجميع قدرتها على مزاحمة متصدري المجموعة دايموند جيم، ودبليو أم إيه سموك سيجنال، وخطف اللقب بفارق عنق عن بطل العام الماضي "دايموند جيم" لتضعه بالمرتبة الثانية ، فيما وضعت سموك سيجنل بالمرتبة الثالثة في السباق الذي شهد مشاركة نخبة مرابط الخيول العربية في أمريكا، وأقيم لمسافة 1700 متر رملي ضمن سباقات " الفئة الأولى " للخيول من عمر أربع سنوات فأكثر.

ونجحت المهرة "آر بي ماليكسيس" في قطع مسافة السباق بزمن 1:59.63 دقيقة، لتحقق انتصارها السادس من أصل 12 مشاركة.

وتوج سعيد المهيري ممثل اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية ، الفائزين بالمراكز الأولى.

وقال فيصل الرحماني الأمين العام للجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: “ سعداء بمواصلة الحضور القوي لسباقات الكأس الغالية في مشهد السباقات العالمية الكبرى، وفخورون بالمكتسبات المهمة التي سجلتها الكأس الغالية في ختام محطاتها الخارجية الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية ”.

وأضاف أن الحضور القوي للحدث والامتنان الكبير للإمارات من قبل الملاك والمربين بفضل دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أحدث نقلة نوعية في مسيرة سباقات الخيل العربية على المستوى العالمي.

وأشاد الرحماني بنجاحات المحطة الأمريكية والمشاركة الكبيرة، والحضور الجماهيري الغفير، والاهتمام الإعلامي غير المسبوق بالمسيرة التاريخية لسلسلة سباقات الكأس الغالية، مشيرا إلى أن الأصداء الواسعة والترحيب الكبير من قبل أسرة الخيل العربية في أمريكا تمثل مكتسبات مهمة مكسبا وحوافز ملهمة لتقديم المزيد من الجهد لسباقات الخيل العربية.