المهيري والسويدي يتألقان في بطولة «الشارقة كلباء» لقفز الحواجز 3 نجوم

تتواصل فعاليات منافسات بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، ضمن مهرجان الشارقة كلباء السادس للفروسية، بيومها الثالث، والتي ستختتم غداً الأحد، وتبلغ ذروتها بمنافسة الجائزة الكبرى للبطولة في ختام الحدث.

وكانت قد اختتمت منافسات أول من أمس، عقب الإعلان عن فوز فارسنا الشاب، حميد عبد الله المهيري، والجواد «دبي» «11 سنة»، من خيول القفز بإسطبلات الشراع، في منافسة المرحلتين الخاصة، بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وتنافس فيها 49 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين 9 فرسان دون خطأ، وتصدرهم المهيري، منهياً المرحلة الثانية في زمن بلغ 29.27 ثانية، وجاء ثانياً الأوزبكي عبد الرخمان، بصحبة جواده «قو فور إت بي»، وبزمن 30.92 ثانية، وحل ثالثاً هزاع حمد الظاهري، على صهوة الجواد الرائع «إيلوي»، وأنهى المرحلة الثانية في 33.03 ثانية.

جولة واحدة

وفي منافسة بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز الـ 130 سم، تنافس 45 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة دون خطأ 12 فارساً، وتوّج أولاً الإيرلندي ديفيد سمسون، مع الجواد «لانسر لوك»، مسجلاً 55.31 ثانية، وحل ثانياً سالم أحمد السويدي، على صهوة الفرس «آني إس أوف ذا لولاند زد»، وبزمن 55.45 ثانية، وثالثاً الإيراني فرهانغ صادقي، مع جواده «غزارو في دي إل» بزمن 55.74 ثانية.

كما فاز الفارس سالم أحمد السويدي بصدارة منافسة تجميع النقاط بـ «الجوكر»، على حواجز 130 سم، وتنافس على جائزتها 42 فارساً وفارسة، نجح منهم 14 فارساً في تجميع كامل النقاط «65» نقطة، والسويدي مع الفرس «آني إس أوف ذا لولاند زد»، في زمن «47.82» ثانية، والثاني السوري أسامة الزبيبي، مع الجواد «فلاش غوردون 30»، والزمن 49.06 ثانية، والثالث المصري محمد أشرف عبد الله، والجواد «فريمور دو ريفرلاند»، بزمن 49.46 ثانية.

تفاؤل

من جانبه، قال سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشاقة للفروسية والسباق، مدير البطولة: إن البطولة ينتظرها مستقبل واعد من الترفيع، بعد أن توافرت لها العوامل المهمة لترقيتها، منها تميّز الموقع، لتصبح إحدى البطولات الدولية الرئيسة في الإمارات، والتي يشكل مستوى التنظيم والمكان والإعداد الفني لضمان سلامة الفرسان والخيول، النظرة الأولى من الاهتمام لنجاح البطولة، مضيفاً أن البطولة تأتي ضمن مهرجان الشارقة كلباء السادس للفروسية، وهو مهرجان متكامل للفروسية، يتضمن قفز الحواجز، وجمال الخيل العربي والترويض، ولمدة أسبوعين على شاطئ كلباء، ونتوقع إضافة نشاط جديد ضمن فعاليات مهرجان العام المقبل.

تظاهرة

وقال الحكم الدولي اللبناني كريم بدارو، والحكم الأجنبي موفد الاتحاد الدولي للفروسية: بطولة الشارقة كلباء على الشاطئ، مبادرة جديدة لميدان بمواصفات دولية على شط البحر، يجمع بين متعة المشاهدة للمنافسات على ميدان رملي، والنظر إلى أمواج البحر، وقال بدارو إنه عمل جرى بمجهود كبير، قائم على مبادئ هندسية عالية المستوى، بما فيها الجوانب المدنية والكهربائية والرياضية، لتأمين استمرار الحدث، مع سلامة الفرسان والخيول، وهي بادرة جديدة، كانت قد انطلقت مع بطولة جلوبال من شواطئ ميامي فلوريدا الأمريكية، ولاقت نجاحاً كبيراً، وهنا نشاهد منذ عامين، انطلاقة وتنظيم مثل هذا الحدث في مدينة كلباء، من قبل نادي الشارقة للفروسية والسباق.

بطولة استثنائية

وقال الفارس عبد الله المري: بطولة استثنائية، كسرت أجواء المشاركات الروتينية، ونقلت الفرسان والخيول للأداء على شواطئ البحر، وكلما انتقلت رياضة الفروسية إلى مكان جديد، يسهم في انتشارها واكتشاف مواهب جديدة، بطولة الشارقة كلباء أول دولية بالموسم من فئة الثلاث نجوم، ومعها بدأ توافد عدد أكبر من الفرسان الأجانب.

وأوضح الفارس محمد شافي الرميثي، كان لي شرف المشاركة في جميع المنافسات منذ انطلاقتها المحلية 2022 على شاطئ كلباء، وهذه النقلة تدل على التطور السريع لرياضة قفز الحواجز في الإمارات، وذلك بزيادة عدد البطولات الدولية في ميادين عديدة، مع زيادة ملحوظة في عدد المشاركين من الفرسان والخيول، فكان من الطبيعي أن يفرز هذا التطور مثل هذه البطولة، مع سرعة ترفيع تصنيفها الدولي.