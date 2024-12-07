«توز» نجم «دبي جولدن شاهين» يكسب تحدي «القرهود للسرعة»

شهدت الأمسية الثالثة لكرنفال سباقات دبي على مضمار ميدان العالمي، منافسات مثيرة، أسفرت عن فوز الجواد «السيل» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«ويلكوم دريم» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، كما تألق في الحفل الثالث المدرب مصبح المهيري، والفارس دانييل تودهوب، بعد حصدهما ثلاثية «هاتريك» ضمن الأشواط الثمانية التي اشتملت عليها الأمسية، ولم يشهد الشوط الرئيس سباق «القرهود للسرعة» أي مفاجآت، بعد انتزاع «توز» اللقب، بطل النسخة الماضية، من دبي جولدن شاهين، بإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الأول

واستهلت الأمسية بفوز المهر «هارت أوف أونر» لـ «جيم وكلير المحدودة» بلقب الشوط الافتتاحي الأول، لمسافة 1600 متر، برعاية «شبكة الإذاعة العربية»، على جوائز قدرها 175 ألف درهم، بإشراف جيمي اوسبورن وقيادة ادري دي فريز، مسجلاً زمناً قدره 1.37.96 دقيقة، بفارق أربعة أطوال ونصف الطول عن «استمرار» للشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، بإشراف سايمون وإيد كريسفورد وقيادة سلفستر دي سوزا، وجاء في المركز الثالث «غولدن فيكوما» لمحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيسلي.

الشوط الثاني

وكسب «ويلكم دريم» بشعار الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، التحدي في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، والبالغة قيمة جوائزه 165 ألف درهم، برعاية «شبكة الإذاعة العربية»، محققاً اللقب تحت إشراف دووج واتسون وقيادة باتريك دوبس، بزمن قدره 1.11.59 دقيقة، بفارق خمسة أطوال عن «برق الإمارات» لإسماعيل محمد بقيادة سلفستر دي سوزا، وجاء في المركز الثالث «ديوكدم» لمنتجع عادل، تحت إشراف عقبة عاشور وقيادة ساندرو بايفا.

الشوط الثالث

وفاز «أو نايت» لراشد الشحي وتوفيق محمد وسعيد محمد الشحي بلقب الشوط الثالث، المخصص للخيول بعمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، والبالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، برعاية «بن غاطي للتطوير العقاري»، محققاً المركز الأول، بقيادة دانييل تودهوب وإشراف مصبح المهيري، بزمن قدره 1.25.26 دقيقة، بعد صراع مثير مع الوصيف «غيم كيبر» لسكاي للسباقات، بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيسلي.

واحتل المركز الثالث «مطلوب» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين.

الشوط الرابع

واقتنص «إزعاج» لمحمد السبوسي لقب الشوط الرابع، المخصص للخيول بعمر 3 سنوات فما فوق، «تكافؤ» لمسافة 2200 متر، والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، برعاية «بن غاطي للتطوير العقاري»، وذلك تحت إشراف أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيسلي، مسجلاً زمناً قدره 2.19.35 دقيقة، بفارق خمسة أطوال عن «الضجة» لناصر عسكر، تحت إشراف مصبح المهيري وقيادة سلفستر دي سوزا، وجاء في المركز الثالث «الوريث» لعبد الله سعيد النابودة، تحت إشراف سالم بن غدير وقيادة برناردو بينيرو.

الشوط الرئيس

وحصد «توز» لإسطبل داكي، لقب سباق «القرهود سبرنت» من فئة «ليستد» لمسافة 1200 متر، والبالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، برعاية بيه إتش أي للدعاية والإعلان، تحت إشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، مسجلاً زمناً قدره 1.10.61، بفارق خمسة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «كولور أب»، بطل النسخة الماضية، بإشراف دووج واتسون وقيادة باتريك دوبس، وجاء في المركز الثالث «مورنينج» لناصر عسكر، بإشراف بوبات سيمار وقيادة سلفستر دي سوزا.

الشوط السادس

وظفر «السيل» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط السادس للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر، والبالغة قيمة جوائزه 165 ألف درهم، برعاية يه إتش أي للدعاية والإعلان، بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين، مسجلاً زمناً قدره 1.37.56 دقيقة، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «سكوول أوف آرت»، بإشراف مصبح المهيري وقيادة سلفستر دي سوزا، وجاء في المركز الثالث «المختار» لذياب غانم المزروعي، بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة سيف البلوشي.

الشوط السابع

حقق «اليابري» لجمعة مبارك الجنيبي، لقب الشوط السابع لمسافة 2000 متر، والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف درهم، برعاية شركة زوهو، ليضيف الانتصار الثاني للمدرب مصبح المهيري، والفارس دانييل تودهوب، مسجلاً زمناً قدره 2.04.98 دقيقة، بفارق نصف طول عن «ماونت كوشتشكو» لسكاي للسباقات، بإشراف جوليو أولاسكواجا وقيادة باتريك دوبس.

الشوط الثامن

وأكمل «النصيب» لمحمد عبد الله محمد الشحي، ثلاثية المدرب مصبح المهيري، بعد فوزه بلقب الشوط الثامن لمسافة 1200 متر، وجوائزه 210 آلاف درهم، برعاية «ضمان ماركتس من ضمان للأوراق المالية»، بقيادة الفارس دانييل تودهوب، مسجلاً زمناً قدره 1.11.04 دقيقة، بفارق أربعة أطوال عن «فالكون أوف آرابيا»، بإشراف بوبات سيمار وقيادة باتريك كوسجراف، وجاء في المركز الثالث «رصاص» لسكاي للسباقات، بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيسلي.

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مصبح المهيري: «الثلاثية» حافز لمزيد من الإنجازات

أبدى المدرب مصبح المهيري سعادته الكبيرة بتحقيق 3 انتصارات مهمة في الأمسية الثالثة لكرنفال سباقات دبي، عبر فوز «أو نايت» بطل الشوط الثالث، و«اليابري» بلقب الشوط السابع، و«النصيب» الحائز على لقب الشوط الثامن، لافتاً إلى أن الانطلاقة المميزة هذا الموسم، هي ثمرة جهود كبيرة، بعد التحضيرات الكبيرة في الصيف، سواء على مستوى التغذية أو التدريب، وغيرها من التجهيزات المهمة قبل انطلاق الموسم، بالتعاون والتكاتف مع جميع طاقم العمل.

وأوضح المهيري أن «أو نايت»، أثبت جدارته باللقب، بعد أداء مميز، واستطاع «اليابري» أن يواصل تميزه من العام الماضي، وصولاً إلى الموسم الحالي، رغم أنه في السباق الماضي تعرقل عند بوابة الانطلاقة، مبيناً أن «النصيب» يعد حصاناً بطلاً، بعد أن سبق له إحراز المركز الأول في العام الماضي، ولديه القدرة على المشاركة في أشواط أعلى مسافة، بعد تميزه على مسافة 1200.

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عبد الله معمر: «ويلكوم دريم» سيواصل

أعرب عبد الله معمر الشرفا مدير سباقات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، عن سعادته بفوز «ويلكم دريم» بشعار الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بلقب الشوط الثاني في أمسية كرنفال سباقات دبي، وقال لـ «البيان» إن البطل أكد تطور مستواه، بعد السباق التحضيري في مضمار جبل علي، الذي أحرز فيه المركز الثالث، حيث أثبت جاهزيته للتحدي بعد تحضيرات مثالية، مشيراً إلى أن «ويلكم دريم» القادم من بريطانيا، حقق توقيتاً مميزاً في «البروفة» الأخيرة قبل المشاركة في التحدي.

وأضاف أن البطل سيواصل مشاركاته على مضمار ميدان للمسافة ذاتها، أو زيادة فيرلونغ واحد، وهناك العديد من الخيول المميزة الجديدة تنتظرها مشاركات مهمة في الأمسيات المقبلة من إسطبلات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، متوجهاً بالتهنئة إلى الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بهذه المناسبة، وعلى اختيار الجواد من بريطانيا، ومن المتوقع أن يقدم مشاركات أفضل في الفترة المقبلة.

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علي عيسى: فخورون بشراكتنا في رياضة الآباء والأجداد

أعرب علي عيسى مالك ومؤسس شركة PHI، الراعي الرئيس في الأمسية الثالثة لكرنفال سباقات دبي، وأحد شركاء نادي دبي لسباق الخيل، عن فخره واعتزازه باستمرار الرعاية للموسم الثاني على التوالي في كرنفال سباقات دبي، وقال لـ «البيان»، إن عملية الترويج عبر الإعلانات الخارجية، ساهمت في زيادة الحضور الجماهيري، ونشر التوعية، وتعريف الجمهور بسباقات الخيل عن قرب، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى نادي دبي لسباق الخيل، على منحهم الفرصة للعام الثاني على التوالي، وعلى رأسهم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس النادي، من خلال دعم الكوادر الوطنية.

وأشار علي عيسى إلى أنهم حريصون على مواصلة الدعم والرعاية في سباقات الخيل، لرد الجميل لهذا الوطن، عبر الشراكة في رياضة الفروسية، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به أبناء الوطن، خاصة أن رياضة الآباء والأجداد تحظى بمكانة كبيرة من قبل «فارس العرب»، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهو ما يحفز الجميع في مختلف القطاعات لدعم هذه الرياضة والمساهمة فيها.

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بوبات سيمار: «توز» أكد أنه بطل عالمي

أكد بوبات سيمار مدرب «توز»، بطل الشوط الرئيس «القرهود للسرعة»، أن «توز» يعد واحداً من أبرز خيول السرعة على مستوى العالم، حيث خاض البطل مشاركات عالمية مميزة في اليابان وأمريكا، تضاف إلى إنجازه العالمي في العام الماضي، بسباق «دبي جولدن شاهين»، في أمسية كأس دبي العالمي، ليواصل التألق بانتزاع لقب «القرهود للسرعة»، ويؤكد أنه بطل عالمي. وأشار سيمار إلى أنه تنتظرهم هذا الموسم العديد من المشاركات، ويأمل في حصد مزيد من الانتصارات في الأمسيات المقبلة على مضمار ميدان العالمي.