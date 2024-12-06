«الإمارات للخيول العربية» تنظم «كردستان لجمال الخيل»

نظمت جمعية الإمارات للخيول العربية، بالتعاون والشراكة مع نادي أربيل للفروسية، بطولة كردستان لجمال الخيل العربية، التي أقيمت بمدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.

وشهدت فعاليات البطولة التي عقدت خلال الأسبوع الجاري في نادي أربيل للفروسية، منافسات قوية بين الخيول المشاركة البالغ عددها 64 خيلاً. حضر البطولة مسرور البارزاني، رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وعدد من كبار مسؤولي مجلس الوزراء في كردستان ونادي أربيل الدولي للفروسية. وقدم مسرور البارزاني درعاً تذكارية لدور جمعية الإمارات للخيول العربية البارز في دعم الخيل العربية، تسلمها محمد الحربي الذي قدم أيضاً سرجاً تذكارياً من الجمعية لمسرور البارزاني.

واشتملت مشاركة الجمعية في البطولة على طاقم حكام للتقييم، وحكام للساحة، وأعضاء للجان الانضباطية، فضلاً عن عدد من الكوادر في الفنية الأخرى في تخصصات مختلفة بالبطولة. ويأتي هذا الدعم في إطار التعاون المستمر بين الجمعية وبطولة أربيل للارتقاء بمنافسات عروض الخيول العربية، حيث تهدف المشاركة إلى تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وإقليم كردستان العراق.