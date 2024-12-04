28 دولة في دولية "الشارقة - كلباء" لقفز الحواجز

تنطلق غداً فعاليات منافسات بطولة الشارقة - كلباء الدولية، لقفز الحواجز بعد ترفيع تصنيفها الدولي إلى فئة الثلاث نجوم، بمشاركة 110 فرسان وفارسات من 28 دولة.

ويتنافس الفرسان على الفوز بالألقاب والجوائز المالية المقررة لمنافسات البطولة ويبلغ مجموعها 148.500 يورو، منها 56.800 يورو لمنافسة الجائزة الكبرى.

وتقام بطولة الشارقة - كلباء من 5 إلى 8 ديسمبر الحالي، ضمن مهرجان الشارقة للفروسية السادس، وينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، برعاية شركتي لونجين والمروان.

وتم تصميم مسار لمنافسة الجائزة الكبرى لأول مرة في شواطىء كلباء بحواجز ارتفاعها 150 سم، بالإضافة إلى منافستين بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز 115 و140 سم، و3 منافسات بمواصفات المرحلتين على حواجز 120، 135 و140 سم، و4 بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 120، 145سم، بجانب منافستين بذات المواصفات على حواجز 130 سم.

ويترأس اللجنة المنظمة الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق المدير العام لنادي الشارقة للفروسية، ومديراً للبطولة.