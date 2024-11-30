كأس زايد للخيول العربية والمهجنة ينطلق غداً في أبوظبي

يستضيف مضمار أبوظبي للسباق غداً الأحد، كأس زايد لعيد الاتحاد‏‏ "الشوط السادس" المخصص للخيول العربية الأصيلة "الفئة الثالثة" لمسافة 1600 متر، في أمسية تتألف من 7 أشواط، بجوائز تبلغ 500 ألف درهم.

وتشارك نخبة الخيول في سباق كأس زايد " للخيول المهجنة الأصيلة "قوائم"، في الشوط السابع لمسافة 1600 متر، وجوائزه 380 ألف درهم.

ويقام الشوط الأول للخيول العربية "تكافؤ" لمسافة 2200 متر وجوائزه 66 ألف درهم، بينما يشهد الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، منافسة قوية بين الخيول العربية الأصيلة من إنتاج الإمارات وجوائزه 66 ألف درهم.

وتتنافس الخيول العربية الأصيلة "تكافؤ" في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، وجوائزه 66 ألف درهم، ويشهد الشوط الرابع لمسافة 1400 متر مشاركة الخيول العربية "تكافؤ" وجوائزه 66 ألف درهم.

ويقام الشوط الخامس لمسافة 1600 متر لكأس الوثبة "ستاليونز" لملاك الإسطبلات الخاصة وجوائزه 70 ألف درهم.