سباق كأس عيد الاتحاد للقدرة ينطلق غداً في الوثبة

بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ينطلق غداً سباق كأس عيد الاتحاد للقدرة الذي تستضيفه وتنظمه قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، لمسافة 120 كيلومترا ضمن احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ 53.

وأعلنت القرية اكتمال الاستعدادات لاستضافة السباق الأول في الموسم الجديد، وتوفير جميع المتطلبات التي تعزز نجاحه وتميزه.

وأقيمت اليوم إجراءات وزن الفرسان وعمليات الفحص البيطري للخيول، إذ تم اعتماد عمر الخيل المشارك في السباق بـ 6 سنوات فما فوق، والحد الأعلى لنبضه 64 نبضة في الدقيقة، ووزن الفارس أو الفارسة 60 كيلو جراما ويشهد السباق فترات راحة إجبارية للخيول والفرسان بين 50 و40 دقيقة.

وأكد مسلم العامري، مدير عام القرية أن القرية بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أكملت استعدادتها للسباق الذي يتزامن مع مناسبة غالية على قلوب الجميع، مشيراً إلى وضع جميع الترتيبات التي تعزز نجاحه بمشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات.

وعبر عن الحرص بعد نهاية كل موسم على إجراء تقييم شامل ودقيق، للاستفادة من النجاحات التي تحققت، ووضع الخطط الخاصة بالموسم الجديد برؤية تتضمن المزيد من الأنشطة والفعاليات المميزة وفق أفضل المعايير، بما يتماشى مع التطور الذي تشهده القرية في بيئة تتوافق مع استراتيجيتها التطويرية، وخدماتها الإلكترونية التي تعزز الشفافية والعدالة في النتائج.

من جانبه أكد محمد الحضرمي مدير الفعاليات في القرية أن قرية الإمارات العالمية للقدرة أتمت جميع ترتيبات السباق في ظل توفر التقنيات الحديثة المتعلقة بتنظيم وإدارة سباقات القدرة، وتطويرها، بما يعزز مكانتها على مستوى المنطقة والعالم.