"بيوند" شريك رسمي لمضمار "آسكوت" ومهرجان "رويال آسكوت" البريطاني لسباقات الخيل

أعلن مضمار آسكوت ومهرجان "رويال آسكوت" البريطاني لسباقات الخيل عن عقد شراكة استراتيجية مع "بيوند للتطوير العقاري"، الشركة الرائدة في قطاع العقارات الفاخرة في دبي، لتصبح بموجبها "بيوند" الشريك العقاري الرسمي لمضمار آسكوت وسباقات رويال آسكوت وذلك على مدار الـ 26 سباقاً خلال العام، بما في ذلك مهرجان "رويال آسكوت" الملكي، الذي يعد من أبرز الفعاليات الرياضية والاجتماعية على مستوى العالم، والذي سيقام في شهر يونيو المقبل في مضمار آسكوت في بيركشاير في بريطانيا.

تمثّل هذه الشراكة توحيداً لإرثَين عريقَين تنصهر فيهما التقاليد لتلهم ملامح المستقبل. فمن جهة، يتمتّع مضمار آسكوت بتاريخ عريق يجسد التقاليد البريطانية بأبهى صورها، ومن جهةٍ أخرى، انطلقت "بيوند" من دبي، المدينة التي تعد الفروسية جزءاً متأصلاً من نسيجها الثقافي ممّا يجعل من هذا التعاون خطوة تحمل بُعداً رمزياً ومعاني راسخة تتجاوز المكان والزمان.

وفي هذا السياق، صرَّحت فيليسيتي برنارد الرئيسة التنفيذية لمضمار سباق آسكوت قائلةً: "يُسعدنا انضمام شركة بيوند كشريكٍ رسمي لنا. فهذه الشراكة تُجسّد انسجاماً مثالياً بين علامتَين تتشاركان الشغف بالجودة العالية والفخامة المطلقة في كلّ ما تقدّمانه. نحن متحمسون للتعاون مع بيوند عبر شبكتنا العالمية ومشاركتها في سباقاتنا الاستثنائية التي تُقام على مدار العام، ونحن واثقون بأن التجارب التفاعلية التي ستقدّمها الشركة خلال المهرجان ستجذب الحضور وتضيف بعداً جديداً للحدث".

من جانبه، قال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة بيوند للتطوير العقاري: "يشرّفنا أن نكون جزءاً من عائلة سباقات آسكوت من خلال هذه الشراكة المميّزة. ويجسّد هذا التعاون التزامنا الثابت بمدِّ جسور التلاقي بين الثقافات، من خلال رؤية مشتركة وتوحيد الجهود والتبادل الثقافي والتقدير العميق للتميّز والدقة. لطالما كانت الخيول رمزاً للرقي والقوة والتقدم، وهي القيم ذاتها التي تحرّك رؤيتنا في ’بيوند‘ نحو مستقبل عقاري رائد ومبتكر يعكس روح دبي ودولة الإمارات".

تستقي شركة بيوند الإلهام من رؤية دبي الطموحة، وتستند إلى التزامها الراسخ بتوفير تجارب إقامة استثنائية على الواجهات البحرية، حيث تدمج في مشاريعها بين التصاميم العصرية، والابتكار، والطبيعة، والتكنولوجيا بأسلوب يرتقي بجودة الحياة ويعزز الإحساس بالانتماء والمجتمع. وخلال مهرجان "رويال آسكوت" لعام 2025، ستمنح بيوند عشّاق السباقات لمحةً عن مفهوم الإقامة العصرية كما صاغته دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتناغم الشواطئ الخلّابة مع التجارب الملهمة، والعلاقات الإنسانية، والابتكار، والهندسة المعمارية المعاصرة، والطبيعة، والحياة المجتمعية في انسجامٍ فريد.

وتمثّل "بِيوند"، وهي علامة جديدة تنضوي تحت راية مجموعة "أمنيات"، المرحلة المقبلة للتطوير العقاري في دبي، حيث تركّز على تقديم حلول سكنية مبتكرة واستثنائية لشريحة أوسع من السكان، وتلتزم بإنشاء مساحات تتجاوز مفهوم السكن التقليدي، لتوفّر تجارب ملهمة تُعزّز الروابط الإنسانية وتُضفي بُعدًا أعمق على تفاصيل الحياة اليومية.

يُقام مهرجان "رويال آسكوت 2025" من الثلاثاء 17 حتى السبت 21 يونيو، ويُعدّ من أبرز الفعاليّات المرتقبة على أجندة سباقات الخيل العالمية والمناسبات الاجتماعية، إذ يستقطب أكثر من 300 ألف زائر، ويصل إلى جمهور عالمي يزيد عن 650 مليون أسرة حول العالم، في احتفالية عالمية تجمع بين الإرث، والاحترافية، والتميز.