السعودية تحتضن كأس رئيس الدولة للخيول العربية غداً

تحتضن المملكة العربية السعودية الشقيقة، يوم غد الخميس، المحطة الـ14 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها رقم الـ31، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز في الجنادرية بالرياض.

وتقام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، انطلاقا من حرصه الكبير على تطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كافة دول العالم.

ويشهد السباق مشاركة نخبة الخيول العربية، كما تؤكد المحطة السعودية المكانة المرموقة للكأس الغالية في ظل الحرص الكبير للملاك والمربين وأفضل المرابط على المشاركة والتواجد في الحدث، لما يمثله من ثقل كبير على مستوى خارطة سباقات الخيل العربية حول العالم، كما تجسد المحطة السعودية عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

ويقام سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية للمهور والمهرات فئة “ ليستد” المصنفة ب 90 وأعلى بعمر 4 سنوات فأكثر لمسافة 1800 متر رملي، حيث يجمع السباق مجموعة مميزة من أفضل الخيول التي تمثل نخبة المرابط وتضم القائمة كل من، الحارث من نسل ( المامون مونلو x تميمه ) لحسين علي العذيقي، وغازي الزمان من نسل( هلال الزمان x غزوي) لاسبطلات صفوة العاديات ، ومبارز الخالدية من نسل ( ليث الخالدية x صافنات الخالدية) للمالك بندر بن حزام آل حثلين، وقسورة الخالدية من نسل ( ليث الخالدية x مستهلة الخالدية ) لاسطبلات الخالدية ، بجانب "سير عامر" للشيخ عبدالله حمود المالك آل صباح، وفيزير لاسطبل أجمل، وبرشوسيا العشاي للمالك خلف بن رباح الشمري.

وقال فيصل الرحماني الأمين العام للجنة المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، إنه بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، حققت الإمارات دورا رياديا في قيادة سلسلة سباقات الكأس الغالية لتحقيق نجاحات مهمة بكافة المضامير العالمية.

وأشار إلى أن المحطة السعودية تعكس الروابط الأخوية بين البلدين، ونرحب بالمشاركة الكبيرة من نخبة الملاك والمربين والمرابط في المملكة العربية السعودية، لأنها دلالة مهمة على مكانة وقيمة الحدث المرموق لدى جميع ملاك الخيل العربي في العالم.