"أساسي" بطلاً للشوط السادس على "مضمار أبوظبي" للسباق

توج مضمار أبوظبي للسباق أمس أبطال منافسات السباق الخامس في الموسم الذي ضم 7 أشواط، بمشاركة 79 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة وبلغ إجمالي جوائزه 466 ألف درهم.

وأحرز "أساسي" لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة راي داوسون، لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة في عمر 3 سنوات فما فوق، بمشاركة 9 خيول على لقب "الجيمي أواسيس" وجوائزه 66 ألف درهم، محققاً زمنا قدره2:28:51 دقيقة.

وفاز "رصاصي" للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة بن كوين، بلقب الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، على لقب "الهيلي أواسيس"، وجوائزه 66 ألف درهم، بمشاركة 8 خيول عربية أصيلة في عمر 3 سنوات، محققاً زمنا قدره 1:44:46 دقيقة.

وحصد الجواد "أي أس سوداني" للمالك والمدرب سالم علي مرشد المرر، وقيادة بيرناردو بينيرو، لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب "الظفرة أواسيس"، وجوائزه 66 ألف درهم، بمشاركة 14 من الخيول العربية في عمر 4 سنوات فما فوق، محققاً ومنا قدره 1:44:12 دقيقة.

وتمكن أتش أم الشاهين" للاسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وقيادة أدري دو فريز، من الفوز بلقب الشوط الخامس والرئيسي لمسافة 2200 متر، على لقب "المويجعي أواسيس"، وجوائزه 66 ألف درهم، للخيول العربية الأصيلة في عمر 4 سنوات، محققاً زمنا قدره 2:29:40 دقيقة.

واستهل "أف مثاقيل" لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي الأمسية بنيل لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر، بمشاركة 14 خيلاً عربية أصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق على لقب "ليوا أواسيس"، وجوائزه 66 ألف درهم، محققاً زمنا قدره 1:32:33 دقيقة.

وتصدر "أم أتش راهي" لمنصور خليفة الحبتور، بإشراف المدربة أليزيه جياني، وقيادة الكساندر دا سيلفا الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، على لقب كأس الوثبة "ستاليونز" لملاك الإسطبلات الخاصة، وجوائزه 70 ألف درهم، بمشاركة 12 خيلاً عربية في عمر 4 سنوات فما فوق، محققاً زمنا قدره 2:31:42 دقيقة.

وذهب لقب الشوط الختامي إلى "إيكو بوينت" لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة دانييل تودهوب، بمشاركة 14 من الخيول المهجنة الأصيلة في عمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة 2400 متر، على لقب "القطارة أواسيس" وجوائزه 66 ألف درهم، محققاً زمنا قدره1:35:21 دقيقة.