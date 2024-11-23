سباق كأس منصور بن زايد ينطلق غداً بمضمار الشارقة لونجين

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل غداً السباق الثالث لمضمار الشارقة لونجين للموسم 2024/2025 سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على أرض مضمار الشارقة لونجين بالنادي برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق 2024/2025 وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية.

ويقام السباق بمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 78 جواداً مع وجود 10 جياد على الاحتياط، حيث يتكون السباق من 6 أشواط لمختلف المسافات والمستويات على النحو التالي:

الشوط الأول: “شوط لونجين سبيريت فلاي باك” وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المصنفة بعمر 4 سنوات فأكبر لمسافة 1000م وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم بمشاركة 16 جوادا مع وجود جوادين على الاحتياط.

الشوط الثاني: “شوط ماستر كولكشين” وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة “المبتدئة” من الإنتاج المحلي بعمر 4 سنوات فأكبر لمسافة 1200م وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

الشوط الثالث الرئيسي “كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان” مقدم من شركة لونجين، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة “هاند كاب” المصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر من الإنتاج المحلي لمسافة 1200م وتبلغ جوائز هذا الشوط 100 ألف درهم بمشاركة 16 جوادا مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

الشوط الرابع: “شوط لونجين ليجيند دايفر” وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ والمصنفة لعمر لمسافة 2000 م وجوائزه تصل إلى 40 ألف درهم بمشاركة 11 جوادا.

الشوط الخامس: “شوط لونجين سبيريت زولو تايم” وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر لمسافة 2000م وجوائزه 40 ألف درهم بمشاركة 12 جواداً.

ويختتم السباق بالشوط السادس: “شوط لونجين ميني دولس فيتا” وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر ثلاث سنوات وما فوق لمسافة 1700م وهو شوط تكافؤ وتصل جوائزه إلى 40 ألف درهم بمشاركة 7 جياد.