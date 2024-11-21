رعاية جديدة لـ «طاولة النصر»



وقّعت شركة نادي النصر للاستثمار عقد رعاية مع شركة الحثبور، وذلك لرعاية فريق كرة الطاولة بنادي النصر، في خطوة طموحة، تعكس التزام النادي بتطوير رياضاته المختلفة، وتعزيز مكانته في المشهد الرياضي الإماراتي، واستثمار إمكانات النادي كافة، من أجل زيادة الموارد.

حضر مراسم توقيع العقد عبد الباسط علي نائب رئيس شركة النصر للألعاب الرياضية، ومحمد عبد الله الحثبور، ممثلاً عن شركة الحثبور، كما حضر التوقيع فريد القيواني المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية، وهيثم عبد الرحمن عمر المدير التنفيذي لشركة نادي النصر للاستثمار، بالإضافة إلى راشد محمد مدير فريق كرة الطاولة، وأحد أبرز نجوم الجيل الذهبي لنادي النصر في اللعبة.

ويعد فريق النصر لكرة الطاولة، الذي يضم مجموعة من المواهب الواعدة، التي يوليها النادي عناية خاصة، أحد أبرز مشاريع شركة النصر للألعاب الرياضية، التي تهدف إلى إعداد جيل جديد من أبطال اللعبة.

وقد تُوجت جهود النادي والفريق بتحقيق كأس الاتحاد للموسم الرياضي 2024 - 2025، في إنجاز يعدّ باكورة بطولات الموسم الحالي.