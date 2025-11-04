مباراة استعراضية للتنس بين سابالينكا وكيريوس في دبي



تستضيف دبي مباراة استعراضية بين أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالمياً على قائمة رابطة اللاعبات المحترفات، ونيك كيريوس المصنف 13 عالمياً في رابطة تنس المحترفين، في لقاء يحمل عنوان «معركة الجنسين: مواجهة دبي» تنظمه شركة تي لايف في كوكا كولا أرينا في 28 ديسمبر 2025.

وتأتي هذه المواجهة بعد اثنين وخمسين عاماً على مباراة «معركة الجنسين» الأسطورية عام 1973 بين بيلي جين كينغ وبوبي ريغز، فيما تجمع هذه النسخة المعاصرة شخصيتين من أبرز رموز التنس في أمسية تحتفي بأداء النخبة والروح الرياضية، ما يعد المشاهدين بعرض لا ينسى.



وتعليقاً على المباراة، قالت أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالمياً على قائمة رابطة اللاعبات المحترفات: أكنُّ احتراماً كبيراً لبيلي جين كينغ وما قدمته للتنس النسائية. إنني فخورة بتمثيل تنس السيدات، وبالمشاركة في هذه النسخة العصرية من المباراة الشهيرة بين الجنسين. دبي هي بيتي، وأنا أعلم أن هذه المدينة تعشق الفعاليات الكبرى الحماسية والترفيهية. كما أنني أكن الكثير من الاحترام لنيك ولموهبته، لكن ليكن واضحاً أنني مستعدة بالكامل لتقديم أفضل ما لديّ. أتطلع إلى التوجه إلى الملعب في كوكا كولا أرينا وتقديم عرض مذهل للجماهير.



ورداً على تحدي سابالينكا له، قال نيك كيريوس: حين تتحداك المصنفة أولى عالمياً فأنت تلبي النداء. أنا أكنُّ احتراماً كبيراً لأرينا؛ فهي لاعبة أسطورية وبطلة حقيقية. لكنني لم أتراجع يوماً أمام أي تحدٍّ، ولست هنا للعب مباراة فحسب، بل لأمتع الجمهور بعرض ترفيهي فريد، فهذا ما أعيش من أجله. استعدي للعرض الكبير يا دبي، لأنني سأشعل الأجواء في ملعب كوكا كولا أرينا.

وتمثل مباراة معركة الجنسين ومواجهة دبي المخطط لإقامتها في دبي الانطلاقة الأولى لشركة TLive في منطقة الشرق الأوسط، وتفخر الشركة بالتعاون مع الشريك المؤسس IM8، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فضلاً عن ملعب كوكا كولا أرينا في دبي، لإحياء هذا الحدث التاريخي.