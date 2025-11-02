الأردن بطلاً لدولية الفجيرة للتنس



فاز منتخب الأردن بكأس النسخة الأولى لبطولة الفجيرة الدولية للتنس التي نظمها نادي الفجيرة للتنس، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس، وذلك بعد الفوز على منتخب قطر 2-0 في النهائي الذي أقيم أول من أمس، وحل منتخب إيران في المركز الثالث.

من جهته، بارك ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، مؤكداً أن بطولة الفجيرة الدولية للمنتخبات فتحت صفحة جديدة بنوعية البطولات التي يشرف على تنظيمها اتحاد التنس وإضافة جديدة لنادي الفجيرة للتنس، كما أنها نقطة تحول في الجهود التي يتم بذلها من أجل تطوير رياضة التنس ونشر ثقافتها، موضحاً أن النتائج التي أفرزتها البطولة سيتم تقييمها بشكل مستفيض وبما ينعكس على تطوير لاعبي ومنتخب الإمارات نحو الأفضل.



وأكد عبدالغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس، أن المستويات الفنية التي قدمها لاعبو المنتخبات المشاركة كانت قوية وخصوصاً في الجولة الأخيرة من دور المجموعات والدور نصف النهائي، ما يؤكد الطموح العالي للمنتخبات المشاركة واستثمار تواجدها في الفجيرة بتقديم أفضل المستويات، مبيناً أن الجهود التي يواصل اتحاد التنس بذلها مشرفة ومميزة، ولا سيما أن نادي الفجيرة للتنس يتطلع لاستثمارها في المستقبل نحو واقع تنافسي أفضل وبما يخدم تنس الإمارات.



كما عبرت هانية ريكي مديرة النادي، عن سعادتها باستضافة البطولة وتواجد نخبة من اللاعبين الذين شاركوا في المنافسات، إضافة إلى الأجواء الرياضية والمجتمعية التي شهدتها البطولة، موضحة أن دعم اتحاد التنس للبطولات والفعاليات التي تقام في نادي الفجيرة للتنس أسهم بشكل بارز في استقطاب الرياضيين تمهيداً لنقلة نوعية أفضل في المستقبل.