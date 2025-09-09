نادي الفجيرة للتنس يثمن نجاحات الموسم الحالي



ثمن عبدالغفور بهروزيان، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس، المكتسبات التي حققها النادي خلال الموسم الحالي عبر استضافته لعدد البطولات ومختلف الفعاليات إلى جانب دعم الرياضة المجتمعية، مشيداً بجهود الإدارتين الفنية والتنفيذية في النادي، متمنياً لهم المزيد من النجاح في الموسم المقبل، وأشار إلى أن نادي التنس بالفجيرة قادر على تنظيم بطولات كبرى في القريب العاجل.



بدورها أكدت مديرة النادي هانية ريكي، حرص النادي على توفير أفضل الأجواء الرياضية والاجتماعية لاستقطاب الرياضيين لممارسة رياضة التنس، والعوائل لقضاء أوقات هادئة وممتعة في أركان النادي الذي يعد أحد أبرز أندية التنس في الإمارات، موضحة أن النادي بصدد استقبال نخبة من اللاعبات واللاعبين من داخل وخارج الدولة، خلال إقامة بطولة الفجيرة الدولية لتنس الشباب، إضافة إلى تنظيم فعاليات مجتمعية مميزة ومنها خلال أيام الإجازة الدراسية المقبلة والمناسبات الوطنية، بهدف تعزيز التفاعل الاجتماعي وتقديم تجارب ممتعة للمنتسبين والزوار.



من جهته، قال طارق عبدالله، المنسق العام للفعاليات الرياضية في النادي: «هناك تواصل مستمر مع اتحاد التنس بخصوص البطولات المحلية التي سيتم تنظيمها في ملاعب النادي خلال الشهور الثلاثة المقبلة من أجل إخراجها بشكل مميز من كل الجوانب»، داعياً المواهب الرياضية للانضمام للنادي وممارسة رياضة التنس والتعرف على قيمتها الفنية والرياضية.