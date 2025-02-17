بداية قوية لرادوكانو وسيفيتولينا وماركيتا وبليندا في منافسات سوق دبي الحرة للتنس

تأهلت البريطانية إيما رادوكانو إلى الدور الثاني من بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس للسيدات، المقامة منافساتها حاليا بعد فوزها على اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين دون رد (6-4 و6-2) في انطلاقة منافسات البطولة.

ويعد هذا الفوز خطوة مهمة لرادوكانو، المتوجة بلقب بطولة أمريكا المفتوحة 2021، حيث استعادت تألقها في دبي بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة.وتلتقي رادوكانو في الدور الثاني مع التشيكية كارولينا موتشوفا، التي تغلبت على الهولندية سوزان لامينز بنتيجة (6-2 و6-2).

وفي مواجهة أخرى، تمكنت الأوكرانية إلينا سفيتولينا، بطلة نسختي عامي2017 و2018، من التفوق على الروسية آنا كالينسكايا، وصيفة النسخة الماضية، بنتيجة (6-1 و6-2). وكانت كالينسكايا قد تأهلت إلى نهائي نسخة 2024 بعد إقصائها ثلاث لاعبات من المصنفات العشر الأوائل، قبل أن تخسر اللقب أمام الإيطالية ياسمين باوليني.

كما تأهلت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا، المصنفة رقم 34 عالميًا، إلى الدور الثاني بعد فوزها على الفرنسية كارولين جارسيا، التي شاركت ببطاقة دعوة، بنتيجة (6-2 و6-2).

واستهلت السويسرية بليندا بينشيتش مشوارها في البطولة بفوز سهل على اليابانية آوي إيتو بنتيجة (6-0 و6-2)، وفي لقاء آخر، تفوقت الأمريكية صوفيا كينين، المشاركة ببطاقة دعوة، على الكرواتية دونا فيكيتش بنتيجة (7-5 و6-3)، لتحجز مكانها في الدور الثاني من البطولة.