5 ميداليات لشباب «الإمارات للريشة الطائرة» في دولية إسبانيا

تصدر منتخب الإمارات للريشة الطائرة تحت 19 عاماً، جدول ترتيب بطولة إسبانيا الدولية، التي تم تنظيمها على مدار يومين، واختتمت أول من أمس، وذلك بعد الحصول على ذهبيتين وفضيتين، إضافة إلى ميدالية برونزية في منافسات الفردي للذكور والإناث والزوجي المختلط، متفوقاً على منتخبات ألمانيا، وإسبانيا، والدنمارك.

ففي منافسات الفردي للذكور، توج ريان ملحان بالميدالية الذهبية، فيما نال زميله آدم جيسلين الميدالية الفضية.

وفي منافسات فردي الإناث، نالت اللاعبة براكيتي بهارات الميدالية الذهبية، دون أي خسارة، فيما نالت زميلتها ميشا عمر الميدالية الفضية. وفي منافسات الزوجي المختلط، نال الثنائي آدم جيسلين وميشا عمر الميدالية البرونزية، قبل أن يودعا منافسات هذه الفئة من نصف النهائي.

وقالت نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، إن النتائج التي تحققت في البطولة، هي ثمرة عمل وتعاون بين الجميع في الاتحاد، وكذلك استراتيجية وزارة الرياضة، وبرامج التطوير، مثل الطريق إلى داكار 2026، ولوس آنجلس 2028.