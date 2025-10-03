شراكة تاريخية لـ «دبي بريميير بادل بي 1» في نسخة 2025



كشفت بطولة «دبي بريميير بادل بي 1» عن إبرامها شراكة تاريخية مع «إي آند»، لتنضم شريكاً رسمياً للبطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر المقبل، في مجمع حمدان الرياضي، الذي يتسع لسبعة آلاف متفرج. وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنظمها شركة «جالوب جلوبال» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والاتحاد الإماراتي للبادل. وتعكس هذه الفعالية رؤية دبي في استضافة فعاليات رياضية عالمية المستوى تجمع بين المنافسة الراقية والمشاركة المجتمعية، وتعزز ريادتها عالمياً في تنظيم التجارب الرياضية والمجتمعية على حد سواء.



وصرح فارس حمد فارس، نائب رئيس قسم التسويق الرقمي للمجموعة في «إي آند» قائلاً: «تعكس شراكتنا مع بطولة دبي بريميير بادل بي 1 بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، والاتحاد الإماراتي للبادل، وشركة جالوب جلوبال، رؤيتنا في تعزيز مكانة دبي وجهة رياضية عالمية».



تستعد بطولة «دبي بريميير بادل بي 1» لاستقبال أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم، من الأبطال الحاليين والمواهب الصاعدة، حيث سيتنافسون للحصول على نقاط التصنيف والألقاب العالمية، ومن المترقب أن تستقطب الفعالية آلاف الجماهير من مختلف أنحاء المنطقة، إلى جانب ملايين المشاهدين حول العالم عبر البث المباشر والمنصات الرقمية. وتعكس هذه الشراكة التزام «إي آند» بدعم الرياضة والحياة المجتمعية والثقافة في عام المجتمع، كما تعزز إمكانات بطولة «دبي بريميير بادل بي 1» في تنظيم فعالية استثنائية بمعايير عالمية.