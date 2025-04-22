«البادل» بين أكثر الألعاب توسعاً وانتشاراً في العالم

شهدت رياضة البادل تطوراً لافتاً في دولة الإمارات وباتت واحدة من أكثر الرياضات نمواً في السنوات الأخيرة وشعبيتها في تزايد مستمر، بفضل الرؤية الطموحة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث وجه سموه بأن تكون لعبة البادل من الألعاب الرئيسية لدورة ند الشبا الرياضية التي أطلقت منافساتها للمرة الأولى في 2013، ومنها انطلقت البادل في الانتشار محلياً ثم خليجياً.

ولم يكن هذا النجاح الذي حققته رياضة البادل في غضون سنوات قليلة وليد الصدفة، بل ثمرة جهود مستمرة من اتحاد الإمارات للبادل برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم ومختلف الجهات المعنية ومن بينها المجالس الرياضية وكذلك القطاع الخاص الذي أطلق العديد من الاستثمارات في رياضة البادل.

وبفضل هذا التعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية، أصبحت الإمارات في مقدمة الدول في عدد ملاعب البادل، حيث تحتل المرتبة 15 عالمياً والأولى على مستوى قارة آسيا بـ950 ملعباً والثانية عربياً بعد مصر التي تمتلك 1500 ملعب، وفقاً لتقرير الاتحاد الدولي للبادل عن واقع اللعبة في العالم في 2024.

تطوير

وأشار التقرير إلى أنه يوجد 63.000 ملعب بادل في العالم، وتأتي إسبانيا الأولى بـ16.000 ملعب، تليها إيطاليا التي تمتلك 9.050 ملعباً، ثم الأرجنتين 7.000، السويد 4.200، هولندا 2.420، تشيلي 2.300، فرنسا 2.150، باراغوي 2.000، بلجيكا 1.970، المكسيك 1.500، مصر 1.500، الدنمارك 1.350، البرتغال 1.300، فنلندا 1.100، الإمارات 950، فيما تتوزع باقي الملاعب بنسب متفاوتة بين الدول الأخرى.

وعمل اتحاد الإمارات للبادل على تطوير ونشر ثقافة رياضة البادل بين أفراد المجتمع وتشجيعهم على ممارستها وزيادة عدد لاعبيها، الذين وصلوا إلى أكثر من 13 ألف شخص، يشاركون في بطولات مجتمعية وأخرى تنافسية ينظمها اتحاد البادل، كما بلغ عدد اللاعبين المسجلين رسمياً في كشوفات الاتحاد 4000 لاعب ولاعبة.

ويعمل اتحاد الإمارات للبادل على تنظيم واستضافة العديد من البطولات المحلية والدولية، فضلاً عن تقديم كافة أنواع الدعم لتحقيق الانتشار الواسع للعبة، حيث تُقام سنوياً أكثر من 300 بطولة مجتمعية وتنافسية في الإمارات، إضافة إلى 20 بطولة دولية منها على سبيل المثال بطولة «دبي بريميير بادل»، التي استضافتها دبي نوفمبر الماضي في استاد سوق دبي الحرة للتنس، بمشاركة 256 لاعباً ولاعبة وبلغ مجموع جوائزها 1.8 مليون درهم، كما استضافت دبي بطولة العالم للبادل في عام 2022.

طموحات

وأكد سعيد المري الأمين العام لاتحاد الإمارات للبادل، أن هذه الرياضة ولدت في دورة ند الشبا الرياضية وانطلقت منها لتنتشر في الإمارات وفي الخليج بشكل عام وأصبحت أكثر الألعاب نمواً في السنوات الأخيرة، وأضاف: تطورت اللعبة كثيراً مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات وتضاعف عدد ممارسيها وعدد الأندية وتم إنشاء العديد من الملاعب في المناطق والمجمعات السكنية والحدائق والمدارس، ويواصل اتحاد البادل تحقيق المزيد من الأهداف والطموحات واستضافة البطولات العالمية.

وأوضح المري أن الاتحاد يعمل على تكوين دوري قوي ومواصلة استقطاب أبرز اللاعبين المصنفين في العالم إلى دبي، للمشاركة في معسكرات مفتوحة وإقامة منافسات بينهم ما يتيح للاعبينا الاحتكاك معهم، مشيراً إلى أن توافر العديد من المنشآت الرياضية على مستوى عال واستضافة أكبر البطولات العالمية وتنظيمها بأفضل صورة ممكنة، يعزز مكانة الإمارات على خارطة الرياضة العالمية ويجعلها وجهة مفضلة للبادل.

وكشف المري عن أن الاتحاد لديه العديد من البرامج والخطط المستقبلية للارتقاء باللعبة منها الاهتمام بفئة الناشئين والشباب واستقطاب المواهب، مشيراً إلى أن الاتحاد يتعاون مع أكاديمية ند الشبا في تكوين اللاعبين وتجهيزهم لتدعيم صفوف المنتخب الأول في السنوات المقبلة، ليستمر منتخبنا في المنافسة العالمية بعد أن حصل على المركز الخامس في كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر العام الماضي في إنجاز يتحقق للمرة الأولى ويعكس حجم الجهود التي يبذلها الاتحاد لتطوير اللعبة.

اللافت في الأمر، أن هذا الإقبال الواسع على ممارسة البادل لم يقتصر فقط على فئة الذكور بل باتت هذه الرياضة تستقطب الإناث من مختلف الأعمار وتزايدت أعدادهن بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

ظاهرة

تعد رياضة البادل واحدة من أسرع الرياضات انتشاراً ليس فقط في الإمارات بل في جميع دول العالم، وتشهد إقبالاً من مختلف الفئات، الأمر الذي أسهم في تحولها إلى إحدى الألعاب الجماهيرية، نظراً للإقبال المتنامي على ممارستها. وتشير إحصاءات الاتحاد الدولي للبادل إلى أنه يوجد حالياً 30 مليون لاعب هاوٍ حول العالم من بينهم 40% من الإناث و60% من الرجال، وأكثر من نصف اللاعبين الهواة يلعبون بشكل أكثر تكراراً «مرة واحدة في الأسبوع»، فيما يبلغ عدد اللاعبين المسجلين في الكشوفات الرسمية 600 ألف، إضافة إلى 63 ألف ملعب بادل حول العالم.

ويوجد أكثر من 19.800 نادٍ ومنشأة إقامة حول العالم لممارسة البادل، منها 5.820 نادياً تابعة لاتحادات وطنية، كما يتم ممارسة البادل في 131 دولة منها 71 أعضاء في الاتحاد الدولي، ويمتلك ما يقرب من ثلثي دول العالم منشآت لممارسة البادل، وتبلغ النسبة 66%، وفي أوروبا، يوجد نادٍ واحد على الأقل في جميع دول القارة.

ويمارس أكثر من 59% هذه الرياضة في أوروبا، و23% في أمريكا الجنوبية، و7% في أمريكا الوسطى والشمالية، و6.4% في آسيا، و4.3% في أفريقيا، وأوقيانوسيا لديها بضعة أجزاء من النسبة المئوية تساوي 0.3%.

الدوري العالمي للبادل

انطلق الدوري العالمي للبادل في يونيو 2019، بهدف ضمان استمرار نمو البادل عالمياً من خلال السماح للاعبين من الدول الأقل نمواً بالمشاركة بنقاطهم المكتسبة، وتطوير مستوياتهم الاحترافية من خلال المشاركة في بطولات ذات أهمية دولية. منذ بداية الدورة وحتى أبريل 2024، أُقيمت 355 بطولة في 36 دولة مختلفة من جميع القارات «222 في أوروبا، و51 في أمريكا الجنوبية، و33 في آسيا، و22 في أمريكا الشمالية والوسطى، و21 في أفريقيا، و6 في أوقيانوسيا»، وفاز بها فائزون من 28 دولة مختلفة.