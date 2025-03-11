تأهل ميدفيديف وأندريفا إلى دور الـ16 في بطولة إنديان ويلز للتنس

تأهل الروسي دانيل ميدفيديف إلى دور الـ16 من بطولة إنديان ويلز للتنس فئة الـ1000 نقطة، المقامة حاليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بعد انسحاب منافسه الأمريكي أليكس ميتشيلسين.وكان ميدفيديف، المصنف الخامس في البطولة ووصيف النسخة الماضية، قد تقدم (2-0) في المجموعة الأولى قبل أن يقرر ميتشيلسين الانسحاب، ليتأهل الروسي لمواجهة الأمريكي تومي بول في الدور المقبل.

ونجح الدنماركي هولجر رون، المصنف 12 في البطولة، في التغلب على الفرنسي أوجو هومبريت، المصنف 18، بمجموعتين مقابل واحدة بواقع (5-7)، (6-4)، (7-5). وسيواجه رون في الدور الرابع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.وتأهلت الروسية ميرا أندريفا، المصنفة 11 عالمياً، حاملة لقب سوق دبي الحرة للتنس، إلى دور الـ16 من بطولة السيدات، بعد فوزها على الدنماركية كلارا تاوسن بمجموعتين دون رد (6-3) و(6-0)، وستواجه أندريفا في الدور المقبل الكازاخستانية يلينا ريباكينا، المصنفة 7 عالمياً، التي تأهلت بدورها بعد التغلب على البريطانية كاتي بولتر بمجموعتين دون رد 6-0 و7-5.

وفي مواجهة أخرى، تأهلت الصينية شينج كينوين، المصنفة 9 عالمياً، على حساب الأسترالية لولو صن بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-4 و7-5.

وستلتقي كينوين في الدور المقبل مع الأوكرانية مارتا كوستيوك، التي تأهلت بعد فوزها على مواطنتها دايانا يستريمسكا.كما حجزت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا مكانها في دور الـ16 بفوزها على الأمريكية دانييل كولينز بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-2 و6-4. وستواجه ستفيتولينا في المرحلة المقبلة الأمريكية جيسيكا بيجولا، التي تجاوزت الصينية وانج شينيو بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-1.