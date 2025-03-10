فوز سيروندولو ودي مينور في بطولة إنديان ويلز للتنس

حقق الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو فوزًا صعبًا على الأمريكي ماكنزي ماكدونالد في الدور الثاني من بطولة إنديان ويلز للتنس لفئة 1000 نقطة، المقامة حالياً في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونجح سيروندولو في قلب تأخره إلى انتصار بمجموعتين مقابل واحدة (4-6) و(7-6)و (6-1) في مباراة استغرقت ساعتين و18 دقيقة. بهذا الفوز، تأهل سيروندولو إلى الدور الثالث لمواجهة الهولندي بوتيتش فان دي زاندشولب، ليعادل أفضل إنجاز له في البطولة.

وفي لقاء آخر، حقق الأسترالي أليكس دي مينور انتصارًا مريحًا على البلجيكي ديفيد جوفين بمجموعتين دون رد (6-2) و(6-2) خلال مواجهة استغرقت ساعة و14 دقيقة، ليتأهل إلى الدور الثالث لملاقاة البولندي هوبرت هوركاش، مواصلًا نتائجه المميزة، حيث سبق له بلوغ الدور الرابع أعوام 2021 و 2022 و2024، ويطمح لتحقيق إنجاز جديد.

أما البولندية إيجا سفياتك، المصنفة الثانية عالميًا، حاملة لقب البطولة مرتين عامي 2022 و2024، فقد واصلت هيمنتها في البطولة بفوز كبير على الأوكرانية دايانا ياستريمسكا بمجموعتين دون رد (6-0) و(6-2) لتبلغ الدور الرابع، وتؤكد أنها المرشحة الأبرز للحفاظ على لقبها.