فريق شرطة دبي بطل «كأس البادل للمؤسسات الحكومية»

فاز فريق شرطة دبي بلقب النسخة الأولى من بطولة «كأس البادل المفتوحة للمؤسسات الحكومية» المخصصة لمنتسبي المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية في الدولة من الإماراتيين، والتي نظمها نادي جست بادل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي تحت رعاية كو كوين، بهدف اكتشاف وتطوير الموهوبين وتشجيع نمط حياة صحي بين موظفي المؤسسات الحكومية.

وهيمنت فرق شرطة دبي على البطولة، حيث حصلت على المراكز الثلاثة الأولى، وفاز فريق شرطة دبي (ب) بالمركز الأول بعد فوزه على فريق شرطة دبي (سي) الذي حصل على المركز الثاني، وحل فريق شرطة دبي (دي) في المركز الثالث بعد فوزه على فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي الذي حصل على المركز الرابع.

وتوج الفائزين بالمراكز الأولى سعيد المري أمين عام اتحاد الإمارات للبادل، والدكتور جاو وي من الشركة الراعية للحدث، وأنور إدريسي مدير نادي جست بادل، وشهدت البطولة إقبالاً كبيراً على المشاركة، حيث شارك 50 فريقاً من مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية بالدولة، وأقيمت منافسات البطولة بنظام الدوري من دور واحد وخروج المغلوب، تبعه التصفيات النهائية، مما أضفى أجواءً حماسية ومنافسات قوية على مدى ثلاثة أيام.