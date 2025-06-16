«الريشة الطائرة» تشارك في بطولتين دوليتين بإيطاليا وبلغاريا

تشارك منتخباتنا الوطنية للريشة الطائرة في بطولتين دوليتين خلال يونيو الجاري ضمن مسار التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وذلك من خلال بطولة يونيكس الدولية المفتوحة في إيطاليا خلال الفترة من 25 إلى 29 يونيو، وكذلك بطولة تحدي فيكتور للشباب في بلغاريا خلال الفترة من 26 إلى 29 يونيو.

وأعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة اليوم عن استضافة مركز التميز للاتحاد معسكراً تدريبياً للأداء العالي للريشة الطائرة، بإشراف المدرب مايكل نوربايك، خلال الفترة من 16 إلى 20 يونيو الحالي، وبمشاركة 30 لاعباً من فئتي النخبة والتطوير، استعداداً لهذه المشاركات. ويشارك في المعسكر اللاعب الدنماركي ماتياس ثيري يورجنسن، المتخصص في منافسات الزوجي والزوجي المختلط، والذي سيعمل كلاعب ومدرب في منافسات الزوجي خلال هذا المعسكر.

كما أعلن الاتحاد عن تعاون استراتيجي مع المصنف الثاني عالمياً أندرس أنتونسن، ليتدرب إلى جانب لاعبي الإمارات بفئة فردي الرجال في النادي الهندي بدبي.