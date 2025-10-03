مشاركة مشرفة للاعبي الإمارات في بطولة العين ماسترز للريشة



شهدت بطولة العين ماسترز 2025 حضوراً بارزاً لبعثة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث مثلت هذه البطولة، كونها الحدث الوحيد المعتمد من الاتحاد الدولي للريشة الطائرة «BWF» في منطقة الشرق الأوسط منصةً مميزة للاعبي الدولة، لإبراز قدراتهم في مواجهة نخبة من لاعبي العالم.



ورغم انتهاء مشوار الفريق الإماراتي في دور الـ16 من منافسات «سوبر 100» التي تقام في نادي العين الرياضي، فإن اللاعبين أظهروا روحاً قتالية عالية وأداءً لافتاً، خصوصاً من فئة اللاعبين الناشئين، مثل ميشا عمر، التي قدمت أداءً قوياً أمام لاعبات أكثر خبرة، إلى جانب كل من شقيقتها تابيا خان، وديف وديرين أيابان، وبهارات لاثيش، الذين وقفوا نداً بند أمام أولمبيين وحاملي ميداليات إقليمية.



تعد بطولة العين ماسترز 2025 أكبر حدث للريشة الطائرة ينظم في المدينة، بمشاركة قرابة 300 لاعب من 38 دولة. وتستمر المنافسات حتى 5 أكتوبر في صالة خليفة بن زايد، حيث تقام مباريات نصف النهائي والنهائي خلال عطلة نهاية الأسبوع.