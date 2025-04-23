نجاح كبير لبطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الريشة الطائرة

شهدت «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الريشة الطائرة» نجاحاً كبيراً في نسختها الأولى، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وبالشراكة مع برايم ستار للخدمات الرياضية الشريك التشغيلي للبطولة، وتأتي ضمن جهود المجلس في استقطاب وتطوير المواهب الرياضية الناشئة، وتنفيذاً لسياسته، التي أطلقها ترجمة لتوجيهات حكومة دبي في مجال استقطاب وتطوير المواهب في جميع التخصصات.

وتألق لاعبو نادي النصر في البطولة بعدما حققوا نتائج متميزة في مختلف الفئات، وتُوِجَّت اللاعبة آمنة أحمد، واللاعب حمدان سالم بلقب فئة الفردي تحت 13 عاماً للبنين والبنات، كما فاز راشد سالم بلقب الفردي للبنين تحت 11 عاماً، وجاء فوز آمنة أحمد من نادي النصر بالميدالية الذهبية، بعد تغلبها على جوفيلّا كنان من أكاديمية شاتل زون، التي حصلت على المركز الثاني، وحلت كل من روشان ديباك من أكاديمية برايم ستار، وكانيشكا سيلفاراني من أكاديمية بي إس إيه في المركز الثالث.

وفي الفردي للبنين تحت 13 سنة، أحرز حمدان سالم من نادي النصر المركز الأول، بعد تغلبه على إيثان براسانث من أكاديمية فاير راليز، الذي حل ثانياً، فيما حصل جيسون مارك من برايم ستار، وكيشان باناسكاران من أكاديمية سترايكيرز على المركز الثالث. وفي الفردي للبنين تحت 11 سنة فاز راشد سالم من نادي النصر بالميدالية الذهبية، بينما حصل ماثيو موكات من الأكاديمية الرياضية الإقليمية على الميدالية الفضية، وحصل كل من لاكش فيجاي من أكاديمية ديبيكا الرياضية وشلوك داني من أكاديمية بي إس ايه على الميدالية البرونزية.

كما أحرزت لاعبة النصر هند سالم المركز الثاني في فئة الفردي للفتيات تحت 9 سنوات، وذهبت الذهبية إلى جيانكا سيلفاناياكان من أكاديمية ديبيكا، وحصلت فيدانك أجاي من فاير راليز على البرونزية.

وفي الزوجي للفتيات تحت 13 سنة فاز الثنائي جينجيانغ دينغ، وجيين وو من أكاديمية بي إس إيه بالمركز الأول.

وفي فئة الفردي للفتيات تحت 11 سنة فازت شريفة بهاجاتي من بي إس إيه بالمركز الأول.

أما الفردي للبنين تحت 9 سنوات فقد فاز به أرجون دورجيش من أكاديمية سترايكيرز بالمركز الأول.

وفي الزوجي للبنين تحت 17 سنة فاز الثنائي شلوك سمير، ودهرور واتكار من أكاديمية برايم ستار، وفي فئة الفردي للبنين تحت 17 سنة، فاز دهير فيفيك ناير من أكاديمية ماسترز بالمركز الأول.

وفي زوجي الفتيات تحت 15 سنة فازت أنانيا أنيس وأفني سراج من برايم ستار، أما لقب الفردي للفتيات تحت 15 سنة فقد حصلت عليه سانشي داياكارا شيتي من برايم ستار.

وشهدت البطولة أيضاً إقامة مباراة استعراضية جمعت طفلين يبلغان من العمر خمس سنوات، هما ريان سريجيث وآيان ميهتا، في مشهد رمزي يجسد دعم المجلس للمواهب الرياضية منذ الصغر.

التزام

وعبّر أحمد سالم المهري، مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي، عن سعادته بنجاح البطولة، قائلاً: «تعكس هذه البطولة التزامنا بتمكين الجيل القادم من الرياضيين، من خلال توفير منصات تنافسية، تسهم في صقل مهاراتهم وتعزز فرصهم لتمثيل الدولة في المحافل الدولية. لقد أظهرت النسخة الحالية تميزاً واضحاً من حيث مستوى المشاركة والتنظيم، وهو ما يؤكد نجاح شراكاتنا الاستراتيجية مع الأندية والأكاديميات الرياضية».