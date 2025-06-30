«مواهب» الإمارات بالريشة الطائرة تحلّق بالذهب في بطولة إسبانيا

بين الحلم والإصرار، شق ثلاثة من أبرز مواهب الإمارات في رياضة الريشة الطائرة طريقهم نحو التميز، بعد مشاركتهم اللافتة في بطولة إسبانيا الدولية.. براكيتي بهارات، وريان ملحان، وآدم جيسلين، ثلاثة أسماء خطفت الأنظار بأدائها المميز، وحققت ميداليات ثمينة، تؤكد مكانة الدولة المتقدمة على خارطة اللعبة آسيوياً ودولياً.. وفي هذا التقرير، ترصد «البيان» حكاياتهم وأحلامهم المستقبلية، التي تطمح لملامسة الذهب الأولمبي.

وصلت براكيتي بهارات إلى منصة التتويج في بطولة إسبانيا الدولية للريشة الطائرة، حاملة ذهبية فردي الإناث، دون أن تخسر أي شوط طوال البطولة، في إنجاز يجسد الإصرار والشغف، وتحدثت إلى «البيان» قائلة: «المشاركة في البطولة كانت تجربة مذهلة، والفوز بلقب من بطولات الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، دائماً ما يكون له طعم خاص، لكن هذه النسخة كانت مميزة بشكل أكبر، لأنني حققت اللقب دون خسارة أي شوط في جميع المباريات».

ولم تكن النتيجة التي أحرزتها براكيتي وليدة الصدفة، بل نتيجة لعمل دؤوب، ضمن برنامج متكامل لتطوير المواهب، قائلة: «أتدرب تحت إشراف اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، ضمن برنامج اكتشاف وتطوير المواهب، الذي يركز على الأداء العالي، من خلال خطط متنوعة، تعنى بتحسين المستوى الفني والاستعداد للبطولات».

روح قتالية

في عامه الخامس عشر، يخطو ريان ملحان بثبات نحو عالم النجومية في الريشة الطائرة، بعدما أصبح أحد أبرز الوجوه الصاعدة في فئة الناشئين تحت 19 عاماً.. وفي بطولة إسبانيا الدولية، أثبت جدارته بانتزاع الميدالية الذهبية في فردي الذكور، في إنجاز يضاف إلى سجل الدولة الناصع في البطولات القارية، وقال البطل الصغير لـ «البيان»: الوقوف على المنصة مع الميدالية الذهبية حول عنقي، كان شعوراً خاصاً جداً، لكن أكثر ما شعرت به وقتها هو الامتنان، لمدربيّ الذين دربوني بصبر، ولعائلتي التي وقفت إلى جانبي دائماً، ولكل من شجعني ودعمني، هذه اللحظة ذكرتني أن كل ميدالية تحمل أيضاً مسؤولية، وهي أن أبقى متواضعاً، وأواصل العمل، وأسعى دائماً لأصبح أفضل».

ولم ينسَ ريان أن يوجه شكره إلى اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، برئاسة نورة الجسمي، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبه في دعمه، قائلاً: «أنا ممتن لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة، على دعمه المستمر، والذي أتاح لي فرصة تمثيل الدولة في بطولات دولية مهمة، دعمهم يمنحنا نحن اللاعبين الدافع لنحلم أكثر، ونتطلع إلى تحقيق إنجازات أكبر».

شعلة الطموح

نجح آدم جيسلين اللاعب الشاب، الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، وشارك ضمن فئة تحت 19 عاماً، في ترسيخ اسمه كأحد أبرز وجوه المستقبل في رياضة الريشة الطائرة، بعدما خطف الأنظار خلال مشاركته في سلسلة من البطولات الدولية التي أقيمت هذا العام. في يونيو الجاري، خلال مشاركته في بطولة إسبانيا الدولية للريشة الطائرة، تألق آدم، وحقق إنجازاً لافتاً، بحصوله على الميدالية الفضية في فردي الذكور، وبرونزية الزوجي المختلط، ليضع بصمة جديدة في مسيرته المتصاعدة. وقال آدم لـ «البيان»: «تجربة إسبانيا كانت مذهلة من جميع النواحي، فقد واجهنا لاعبين مميزين من أوروبا وآسيا، وكان شعور تمثيل الدولة في حدث بهذا الحجم، مصدر فخر كبير لنا، الفوز بميداليتين، جعل التجربة أكثر تميزاً».

وأضاف آدم: «اتبعت خطة تدريب مصممة خصيصاً لي في الأكاديمية، تركز على نقاط القوة لدي، وفي الوقت نفسه، تعمل على تطوير الجوانب التي أحتاج إلى تحسينها.. كما دخلنا في برنامج تدريبي مكثف في مركز التميز الإماراتي للريشة الطائرة، تحت إشراف المدرب مايكل نورباك، وخلال هذا المعسكر، سنحت لي الفرصة للتدرب إلى جانب المصنف الثاني عالمياً، أندرس أنتونسن، مثمناً الدعم الكبير الذي يقدمه اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، برئاسة نورة الجسمي، فقد كان التزامه بتجهيزنا سبباً رئيساً في قدرتنا على تحقيق هذه النتائج».