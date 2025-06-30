ختام بطولة الدولة للفئات العمرية للريشة الطائرة بنادي النصر

اختتمت، مساء أول من أمس، في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر الرياضي، منافسات النسخة الثانية من بطولة الدولة للفئات العمرية للريشة الطائرة، والتي نظمها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة بدعم من وزارة الرياضة على مدار يومين، وسط أجواء حماسية ومشاركة واسعة بلغت 120 لاعباً ولاعبة.

وشهدت البطولة مستوى فنياً متميزاً، حيث خاض اللاعبون 199 مباراة تنافست فيها خمس فئات عمرية تحت 9، 11، 13، 15، 17 سنة، أقيمت على 8 ملاعب، أدارها 20 حكماً من الكوادر المؤهلة الذين تم تدريبهم مؤخراً ضمن برامج ودورات نظمها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة لرفع كفاءة التحكيم. وأسفرت نتائج البطولة عن فوز نادي النصر الرياضي بالمركز الأول وكأس الترتيب العام لفئتي البنين والبنات.

شهد ختام المنافسات مراسم تتويج الفائزين بحضور نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وفريد القيواني، المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية، ومحمد مطر الجميري، عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية.

من جهتها، قالت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة: «نشكر شركة النصر للألعاب الرياضية على استضافة الحدث ووزارة الرياضة على دعم برامج الاتحاد، والشريك الطبي تداوي والراعي الرسمي هندرد للخدمات الرياضية».

وعبرت عن سعادتها بالمستوى الفني المميز الذي أظهره اللاعبون خلال البطولة، مؤكدة أن الأداء يعكس الشغف الكبير باللعبة، مشيرة إلى حرص الاتحاد على استمرار النشاط خلال موسم الصيف من خلال برامج المعسكرات والتدريبات بهدف صقل المواهب وتعزيز قدرات اللاعبين واللاعبات.